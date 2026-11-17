Tragiczny wypadek na krakowskim Podgórzu. 8-miesięczny chłopiec stracił rodziców

Wstrząsające dla całego Krakowa wydarzenia rozegrały się w sobotę, 22 sierpnia, krótko przed godziną 18, w okolicach skrzyżowania ulic Solnej oraz Nadwiślańskiej na Podgórzu. Chodnikiem szło wówczas 32-letnie małżeństwo z 8-miesięcznym synem w wózku. Równocześnie jezdnią przemieszczał się Volkswagen Golf kierowany przez 26-letniego Huberta B., z którym jechało jeszcze troje pasażerów mających od 27 do 28 lat.

Z ustaleń wynika, że prowadzący auto 26-latek zamierzał zaimponować znajomym brzmieniem układu wydechowego swojej maszyny. Na nierównej drodze mężczyzna stracił jednak panowanie nad kierownicą, czemu sprzyjała mokra po niedawnej ulewie nawierzchnia krakowskiej ulicy.

Wchodząc w zakręt, pędzący Volkswagen wyleciał z trasy prosto na chodnik, po którym szła rodzina. Skutki potężnego uderzenia okazały się katastrofalne. Mimo walki lekarzy w szpitalu życia obojga rodziców nie zdołano ocalić, natomiast ich 8-miesięczny synek przeżył, ale doznał zagrażających życiu, ciężkich obrażeń wielonarządowych.

Nowe ustalenia prokuratury w Krakowie. Kierowca Volkswagena pędził prawie trzy razy za szybko

Krakowska Prokuratura Okręgowa ujawniła właśnie nowe fakty rzucające światło na przebieg tej tragedii. Przełomem w sprawie stała się ekspertyza biegłego, który precyzyjnie wyliczył, z jaką prędkością poruszało się auto w momencie uderzenia w pieszych.

Rzecznik krakowskiej prokuratury Tomasz Waszczuk przekazał, że w miejscu wypadku obowiązuje limit do 30 km/h. Tymczasem 26-letni kierowca prowadził swój samochód z prędkością sięgającą około 85 km/h.

Taki wynik dowodzi, że sprawca jechał niemal trzykrotnie szybciej, niż zezwalają na to przepisy w tym miejscu. Mężczyzna przekroczył dozwolony limit o około 55 km/h.

Wyliczenia eksperta w pełni pokryły się z początkowymi hipotezami prowadzących sprawę. Prokuratura wskazuje, że to właśnie brawurowa prędkość doprowadziła do utraty kontroli nad pojazdem, przez co samochód opuścił pas ruchu, wpadł na chodnik i staranował spacerujących małżonków z dzieckiem.

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Zarzuty dla 26-letniego Huberta B. Wiadomo, jaka kara grozi sprawcy wypadku w Krakowie

W toku postępowania dokładnie sprawdzono stan trzeźwości sprawcy w momencie uderzenia. Przeprowadzone analizy krwi jednoznacznie potwierdziły, że 26-letni kierowca nie pił wcześniej alkoholu i był wolny od działania środków odurzających.

Śledczy przedstawili Hubertowi B. zarzut nieumyślnego doprowadzenia do śmiertelnego wypadku komunikacyjnego. Zgodnie z kodeksem karnym mężczyźnie grozi teraz wyrok do ośmiu lat więzienia.

Śledczy złożyli już w sądzie wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu dla 26-latka. Postępowanie dotyczące dramatu, w którym zginęło dwoje młodych ludzi, a 8-miesięczne niemowlę zostało sierotą, jest cały czas w toku.