Nowe fakty o pogrzebie Michała Oksińskiego, który w Krakowie zabił dziewięć osób i ranił piętnaście

Ostatecznie to bliscy zajmą się pochówkiem sprawcy krakowskiego zamachu. W sprawie ostatniego pożegnania Michała Oksińskiego pojawiły się zupełnie nowe informacje.

„Potwierdzamy, że osoba z najbliższej rodziny Michała Oksińskiego zgłosiła chęć odebrania jego ciała. Konieczne jest jeszcze przeprowadzenie dodatkowych badań. Po ich zakończeniu ciało zostanie wydane do pochówku” – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak.

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Wyszły na jaw kolejne szczegóły dotyczące miejsca spoczynku napastnika z Krakowa, który po wymianie ognia z funkcjonariuszami policji zmarł w szpitalu 9 listopada. Odpowiedzialny za zastrzelenie dziewięciu osób 25-latek spocznie na jednej z nekropolii położonych niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego.

Zaledwie dwa dni wcześniej pochowano pierwsze ofiary mordercy, czyli jego rodziców oraz siostrę. Początkowo krewni nie chcieli odebrać zwłok sprawcy z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Zgodnie z wczorajszymi doniesieniami, włodarz stolicy Małopolski Łukasz Gibała proponował wystosowanie wniosku, aby ciało zabójcy przekazać na potrzeby naukowe i medyczne.

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80-letnia babcia Michała Oksińskiego chce zorganizować pogrzeb. Spór w rodzinie zabójcy

Ustalenia dziennikarzy Radia ESKA, opierających się na informatorach znających kulisy śledztwa, wskazują na brak jednomyślności wśród bliskich zamachowca w kwestii oddania zwłok do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zorganizowania pochówku na cmentarzu w sąsiedztwie Ostrowca Świętokrzyskiego chcą się podjąć 80-letnia babcia Michała Oksińskiego wspólnie z jedną z jego cioć. Nieoficjalne doniesienia mówią jednak o wewnętrznym sporze krewnych, którzy dyskutują, czy na grobie powinna widnieć tabliczka z nazwiskiem, czy też mogiła terrorysty ma pozostać całkowicie bezimienna i znana tylko najbliższej rodzinie.

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Warto zaznaczyć, że obowiązujące przepisy dają prawo do zorganizowania pogrzebu Oksińskiego członkom jego rodziny, a w przypadku rezygnacji osób z pierwszej linii, uprawnienie to przechodzi na dalszych krewnych. Dopiero w sytuacji, gdyby absolutnie nikt z bliskich nie podjął się tego zadania, ciężar pochówku spadłby na miasto Kraków.

Przeciwko finansowaniu i organizacji ceremonii przez samorząd protestował prezydent Łukasz Gibała, który wyraźnie optował za oddaniem zwłok mordercy do celów badawczych. Oficjalna deklaracja złożona przez członka rodziny w sprawie przejęcia ciała całkowicie zamyka jednak ten scenariusz.