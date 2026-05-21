62-latek wysyłał treści pornograficzne. Myślał, że rozmawia z 13-latką

Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach zatrzymali 62-letniego mieszkańca Kęt.

Mężczyzna, sądząc, że koresponduje z 13-latką, przesyłał jej zdjęcia pornograficzne i nakłaniał do spotkania w celach seksualnych.

Na ślad sprawcy trafiła grupa osób zajmujących się wyszukiwaniem pedofili w Internecie, która w niedzielę (17.05.2026) zgłosiła go policji.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty, za które grozi do dwóch lat pozbawienia wolności, a policja bada jego urządzenia i ustala, czy nie dopuścił się innych czynów.

Jak łowcy pedofilów zdemaskowali zwyrodnialca z Kęt? Policja działała błyskawicznie

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, kiedy to dyżurny Komisariatu Policji w Kętach otrzymał zgłoszenie od przedstawicieli grupy zajmującej się wyszukiwaniem pedofili w Internecie. To właśnie oni, monitorując sieć, natknęli się na korespondencję prowadzoną przez 62-letniego mężczyznę. Jak wynikało ze zgłoszenia, sprawca, przekonany, że rozmawia z 13-latką, regularnie przesyłał jej zdjęcia pornograficzne i usilnie namawiał na spotkanie o podłożu seksualnym. Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji.

Policjanci z Kęt niezwłocznie zareagowali na otrzymane informacje. Na wskazane miejsce udał się jeden z patroli, gdzie funkcjonariusze zastali zgłaszających oraz 62-letniego mieszkańca Kęt. Po wstępnym ustaleniu okoliczności sprawy, mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przewieziony do oświęcimskiej komendy policji. W ramach prowadzonego dochodzenia, funkcjonariusze zabezpieczyli telefon komórkowy oraz tablet zatrzymanego. Urządzenia te zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie przez biegłych, którzy sprawdzą je pod kątem posiadania nielegalnych treści, co może stanowić kluczowy dowód w sprawie.

Zarzuty dla 62-latka z Kęt. Co mu grozi?

Na podstawie zgromadzonych dowodów, policjanci przedstawili 62-latkowi zarzuty prezentowania treści pornograficznych oraz namawiania osoby poniżej 15 roku życia na spotkanie w celach seksualnych. Za popełnione przestępstwo grozi surowa kara – do dwóch lat pozbawienia wolności. Obecnie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, prowadzone są dalsze czynności w tej sprawie. Śledczy koncentrują się na ustaleniu, czy zatrzymany mężczyzna mógł dopuścić się podobnych czynów wobec innych małoletnich, a także czy posiada w swoich zbiorach nielegalne materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.

