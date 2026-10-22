We wtorek w Oświęcimiu na ulicy Kolbego doszło do wypadku drogowego z udziałem samochodu i rowerzystki.

65-letni kierowca samochodu Kia, wyjeżdżając z ronda, nie ustąpił pierwszeństwa 68-letniej rowerzystce, potrącając ją na przejeździe.

Rowerzystka doznała poważnych obrażeń i została przewieziona do szpitala.

Rowerzystka potrącona na przejeździe

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 20 października 2026 roku, tuż przed godziną 9:00 rano. Służby ratunkowe otrzymały pilne zgłoszenie o zderzeniu samochodu osobowego z rowerem na ulicy Kolbego w Oświęcimiu. Na miejsce natychmiast wysłano patrole policji oraz zespół ratownictwa medycznego, by udzielić pomocy poszkodowanej osobie.

Jak informuje policja w Oświęcimiu, mundurowi pracujący na miejscu zdarzenia wstępnie ustalili przebieg zdarzenia. Sprawcą okazał się 65-letni mieszkaniec Chełmka, który kierował samochodem marki Kia. Mężczyzna, wykonując manewr wyjazdu z ronda, nie zachował należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu rowerzystce. Kobieta znajdowała się wówczas na prawidłowo oznakowanym przejeździe dla rowerów.

Kobieta trafiła do szpitala

Siła uderzenia była na tyle duża, że 68-letnia cyklistka, mieszkanka Oświęcimia, upadła na jezdnię i doznała poważnych obrażeń ciała. Na pomoc natychmiast ruszyli świadkowie zdarzenia oraz wezwani ratownicy medyczni.

Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu wypadku, ranna kobieta została przetransportowana do szpitala. Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia, przeprowadzili oględziny pojazdu oraz roweru, a także sporządzili niezbędną dokumentację, która posłuży do dokładnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego wypadku.

To kolejne zdarzenie, które pokazuje, jak niebezpieczne w skutkach mogą być błędy popełniane w rejonie przejazdów dla rowerzystów i przejść dla pieszych. Mundurowi nieustannie przypominają o konieczności zachowania szczególnej czujności przez wszystkich uczestników ruchu drogowego.

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