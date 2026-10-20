Energylandia ogłasza nowy rollercoaster. Będzie najwyższym i najdłuższym Wing Coasterem w Europie

Czym właściwie będzie Rokan i dlaczego jego przejazd zapowiada się tak wyjątkowo? Wing Coaster to szczególny rodzaj rollercoastera, w którym pasażerowie siedzą po obu stronach toru, zamiast bezpośrednio nad nim. Ich nogi swobodnie zwisają w powietrzu, a niczym nieprzesłonięty widok w dół potęguje wrażenie prawdziwego lotu. Szczególnie podczas dynamicznych zakrętów, kiedy ziemia na moment znika z pola widzenia.

W przypadku Rokana niezwykła konstrukcja pójdzie w parze z rekordowymi parametrami. Tor nowego rollercoastera będzie liczył aż 1215 metrów, co wraz z imponującą wysokością zapewni mu miano europejskiego rekordzisty w kategorii Wing Coasterów. Sam przejazd potrwa około 141 sekund, czyli ponad dwie minuty. Na trasie będą kursować trzy pociągi, z których każdy pomieści 32 pasażerów w ośmiu rzędach.

Autor: Park Rozrywki Energylandia/ Materiały prasowe

Nowa strefa Volana. Co jeszcze szykuje Energylandia?

Rokan będzie główną gwiazdą zupełnie nowej strefy tematycznej o nazwie Volana. Dziś Energylandia oferuje 133 atrakcje rozmieszczone w siedmiu strefach, a wiosną 2027 roku ten świat rozrywki jeszcze się powiększy. Zapowiedź rekordowego Wing Coastera to jednak dopiero pierwszy element większej układanki. Kolejne jej części będą odsłaniane stopniowo, dlatego fani Energylandii powinni zachować czujność. Wygląda na to, że Park przygotował jeszcze niejedną niespodziankę!

Autor: Park Rozrywki Energylandia/ Materiały prasowe

Skąd jednak w całej tej historii wziął się smok? Odpowiedź przynosi film zapowiadający nową atrakcję. Jego bohater staje oko w oko z potężnym smokiem, by chwilę później wzbić się na jego grzbiecie w przestworza. Baśniowa podróż stopniowo ustępuje miejsca rzeczywistości, a widowiskowy lot staje się zapowiedzią emocji, których będzie można doświadczyć w nowym rollercoasterze.

Ogłoszenie pojawia się zresztą w wyjątkowym momencie. Energylandia zajęła pierwsze miejsce w rankingu Travelcircus 2026, wyprzedzając m.in. niemiecki Europa-Park oraz Disneyland Paris. Spośród 112 ocenianych europejskich parków rozrywki to właśnie obiekt z Zatora zdobył najwyższą notę. Teraz przygotowuje kolejną atrakcję o rekordowych parametrach, która ma szansę przyciągnąć jeszcze większą uwagę europejskich miłośników rollercoasterów.