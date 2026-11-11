Ma 70 lat i chodzi o kulach. Nagle usłyszał strzały

To miał być zupełnie zwyczajny dzień. Patrick stał na przystanku przy skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej w Krakowie, czekając na tramwaj. Nic nie zapowiadało tragedii, która za chwilę miała rozegrać się na jego oczach.

Nagle usłyszał huk.

Początkowo nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje. Przez moment sądził, że odgłosy przypominające wystrzały to fajerwerki. Później przyszło mu do głowy, że być może jest świadkiem nagrywania filmu sensacyjnego.

Rzeczywistość okazała się znacznie bardziej przerażająca.

– Wkrótce potem było pewne, że to się działo naprawdę – wspomina 70-latek w rozmowie z „Gościem Niedzielnym”.

Na ulicy rozgrywały się dramatyczne sceny. W wyniku strzelaniny ranni zostali policjanci, którzy próbowali powstrzymać uzbrojonego napastnika. Wśród chaosu, krzyków i strachu starszy mężczyzna podjął decyzję, która zadziwiła później tysiące internautów.

Odrzucił kule ortopedyczne i ruszył w stronę rannego policjanta

Patrick na co dzień potrzebuje kul ortopedycznych, aby się poruszać. Kiedy jednak zobaczył rannych funkcjonariuszy, przestał myśleć o własnych ograniczeniach. Odrzucił kule, pokonał jezdnię i ruszył w stronę leżącego na ziemi policjanta.

Nie wiedział, jak poważne są jego obrażenia. Nie miał też pewności, czy zagrożenie już minęło. Wiedział jedno: ktoś potrzebował natychmiastowej pomocy.

Pierwszym funkcjonariuszem, do którego dotarł, był 24-letni Jakub Kulik. Młody policjant miał ranę postrzałową, a każda kolejna chwila mogła mieć znaczenie dla jego życia. 70-latek próbował dostać się do miejsca krwawienia. Utrudniał mu to policyjny mundur i elementy wyposażenia taktycznego.

W końcu udało mu się odsłonić ranę.

Własnymi rękami tamował krew. Pomogła mu przypadkowa kobieta

Patrick nie miał przy sobie apteczki ani specjalistycznego wyposażenia medycznego. Nie czekał jednak bezczynnie. Kiedy zobaczył, skąd wypływa krew, instynktownie rozpoczął uciskanie rany.

– Zobaczyłem, że krew wypływa z górnej części klatki piersiowej, więc instynktownie zacząłem ją tamować – opowiadał „Gościowi Niedzielnemu”.

Do zatrzymania krwawienia wykorzystał własne dłonie oraz szal, który podała mu jedna z kobiet znajdujących się w pobliżu. Wokół panował chaos, ale 70-latek skupiał się wyłącznie na rannym funkcjonariuszu.

Po pewnym czasie na miejscu pojawili się lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – profesor Michał Pędziwiatr oraz doktor Mateusz Wierdak. Chirurdzy przejęli udzielanie pomocy rannym policjantom.

Dla Patricka nie oznaczało to jednak końca działań. Pomagał nawet postrzelonemu zamachowcowi. Na ziemi leżały magazynki z amunicją

Kiedy pomoc medyczna dotarła do policjantów, 70-latek skierował się w stronę obezwładnionego napastnika.

Mężczyzna, który wcześniej strzelał do ludzi, również był ranny. Patrick postanowił udzielić mu pomocy.

Dostanie się do obrażeń sprawcy było jednak utrudnione przez kamizelkę kuloodporną i wyposażenie taktyczne. Ostatecznie 70-latek zlokalizował ranę postrzałową w prawej nodze napastnika.

Rozpoczął jej uciskanie, próbując ograniczyć krwawienie. W pobliżu znajdowały się również magazynki z amunicją. Jak relacjonował „Gościowi Niedzielnemu”, było ich około dziesięciu. Patrick odsunął je od rannego mężczyzny.

Kiedy wiatr zaczął zrywać folię termiczną okrywającą napastnika, 70-latek wykorzystał swoje kule ortopedyczne, aby ją przytrzymać.

Nie roztrząsał tego, komu udziela pomocy. Reagował na obrażenia człowieka znajdującego się przed nim.

„Wiedziałem, że jest ze mną Bóg”. Poruszające wyznanie 70-letniego bohatera

Historia Patricka szybko obiegła internet. Na nagraniach z miejsca strzelaniny można było zobaczyć starszego mężczyznę poruszającego się o kulach i pomagającego rannym. Internauci zastanawiali się, kim jest człowiek, który bez chwili wahania ruszył w stronę niebezpieczeństwa.

Odpowiedź przyniósł wywiad udzielony „Gościowi Niedzielnemu”.

70-latek opowiedział nie tylko o przebiegu dramatycznych wydarzeń, ale również o tym, co pozwoliło mu zachować spokój. Jak wyznał, ogromne znaczenie miała dla niego wiara. Patrick jest przekonany, że w tych dramatycznych chwilach nie był sam. Wierzy, że to Bóg postawił go właśnie w tym miejscu i dał mu odwagę do działania.

Dla bliskich 70-latka jego zachowanie było trudne do zrozumienia. Pytali, dlaczego zdecydował się ryzykować własne życie.

On sam nie postrzegał jednak swojej decyzji w ten sposób.

W jego przekonaniu najważniejsze było to, że obok znajdowali się ludzie potrzebujący natychmiastowego ratunku.

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Tajemniczy bohater z Krakowa wreszcie się ujawnił. „To ja”

Przez kilka dni tożsamość starszego mężczyzny pozostawała zagadką. Na publikowanych w internecie filmach widać było jedynie człowieka, który mimo problemów z poruszaniem się podejmował działania ratunkowe.

Teraz wiadomo już, że był nim 70-letni Patrick. Mężczyzna zdecydował się zabrać głos, aby zakończyć spekulacje na temat tego, kim był tajemniczy ratownik.

– Już wszystko jest jasne. To ja – powiedział w rozmowie z „Gościem Niedzielnym”.

W obliczu jednej z największych tragedii, jakie rozegrały się w ostatnich latach w centrum Krakowa, historia 70-latka stała się symbolem odwagi i bezinteresownej pomocy.

Podczas gdy wokół rozgrywały się dramatyczne sceny, on odrzucił własne kule i ruszył do rannych. Nie miał munduru, broni ani profesjonalnego sprzętu medycznego.

Miał jednak coś, co w tamtym momencie okazało się bezcenne – gotowość do pomocy drugiemu człowiekowi, nawet w obliczu ogromnego zagrożenia.