Abp Jędraszewski zaskoczył motocyklistów na Jasnej Górze. Padły słowa o husarii i aborcji

Kilkadziesiąt tysięcy maszyn doczekało się poświęcenia przez abp. seniora Marka Jędraszewskiego w trakcie jasnogórskiego Zlotu Gwiaździstego.

Emerytowany duchowny w swoim przemówieniu do fanów jednośladów zestawił ich pojazdy z dawną husarią.

Podczas homilii hierarcha uderzył w przeciwników symboli religijnych, przywołując czasy okupacji hitlerowskiej oraz sowieckiej.

Abp Marek Jędraszewski grzmi na Jasnej Górze. Ostre słowa o aborcji i profanacji krzyża

Nabożeństwo na jasnogórskich błoniach miało miejsce w niedzielę, 19 kwietnia, a liturgii przewodniczył arcybiskup senior Marek Jędraszewski. W wydarzeniu uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób, które przybyły na dwudniową imprezę przygotowaną przez Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński.

Swoją homilię były metropolita krakowski otworzył nawiązaniem do historycznej, 1060. rocznicy chrztu państwa polskiego, po czym stanowczo wezwał wiernych do ochrony chrześcijańskich symboli. Duchowny stwierdził, że ataki na krucyfiksy stanowią kontynuację mrocznych praktyk znanych z reżimów totalitarnych. Wspomniał przy tym o niedawnym incydencie ze stolicy, gdzie w Wielki Piątek doszło do pożar papieskiego krzyża, oraz o szokujących wpisach internautów popierających ten akt wandalizmu.

- Jak ocenić inaczej niż potworną prowokację wobec nas słowa wpisane w media społecznościowe, kiedy w Wielki Piątek płonął papieski krzyż przed kościołem w Warszawie, a pewna pani napisała «piękny widok»? – pytał retorycznie abp Jędraszewski.

W dalszej części krakowski hierarcha poruszył temat ochrony nienarodzonych, ostro sprzeciwiając się jakimkolwiek inicjatywom proaborcyjnym. Duchowny przywołał głośną historię Weroniki Krawczyk, wychowującej troje dzieci, która ujawniła tożsamość medyka sugerującego usunięcie ciąży. Kobieta usłyszała wyrok, jednak ostatecznie ułaskawiła ją głowa polskiego państwa.

- Na szczęście mamy takiego prezydenta, dla którego są ciągle aktualne ważne fundamentalne wartości boże i ludzkie – dodał abp Jędraszewski.

Zaskakujące porównanie na Jasnej Górze. Abp Jędraszewski mówi o husarii i motocyklach

Bezpośrednio przed rytuałem pokropienia maszyn wodą święconą, duchowny skierował do zebranych fanów motoryzacji bardzo nietypowe słowa. Zestawił on zgromadzone jednoślady z dawną kawalerią oraz uczestnikami konfederacji barskiej.

- Wasze żelazne rumaki nasuwają wspomnienia historyczne odnoszące się najpierw do naszej husarii ale także do tych niezłomnych konfederatów barskich, którzy w roku 1768 podjęli, także tu na Jasnej Górze, nierówną walkę o suwerenność Polski chylącej się wtedy ku upadkowi – mówił hierarcha.

