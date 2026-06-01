Alarm na popularnym kąpielisku. Zamknięte do odwołania przez niezidentyfikowaną substancję

Straż pożarna bada tajemniczą substancję na krakowskim Zakrzówku

Krakowski urząd poinformował o znalezisku podczas standardowych robót technicznych. Obsługa dostrzegła w basenie nieznaną substancję i wezwała funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej PSP w Krakowie. Mundurowi nie stwierdzili skażenia chemicznego, jednak władze wskazują na konieczność zachowania ogromnej ostrożności.

„W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników podjęto decyzję o czasowym zamknięciu basenów do momentu przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych oraz uzyskania ich wyników”

– zakomunikował krakowski urząd.

Władze zamykają baseny w Krakowie. Trwa szczegółowa analiza próbek z wody

Fachowcy zabezpieczyli porcje wody i przekazali je do laboratorium. Wyniki badań odpowiedzą na pytanie, co pływało w niecce i czy odkryty materiał zagrażał bezpieczeństwu wypoczywających tam ludzi.

Władze nie odrzucają na ten moment wersji o celowym udziale kogoś z zewnątrz. Ta hipoteza rodzi mnóstwo wątpliwości, a krakowski magistrat usilnie zabiega o pomoc.

Zarząd Infrastruktury Sportowej na tropie. Pilny apel do wszystkich świadków

„Apelujemy do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu przebiegu wydarzeń, o kontakt z Zarządem Infrastruktury Sportowej w Krakowie”

– zaapelowali przedstawiciele miasta. Dzwonić do ZIS można na: 12 616 63 00, e-mail: [email protected].

Słynny Zakrzówek to prawdziwa ikona Krakowa. Kosztował kilkadziesiąt milionów

Park Zakrzówek działa od czerwca 2023 roku. Jest to niezwykle kosztowna i zachwycająca inwestycja miejska ostatnich lat. Zbudowano ją na sześćdziesięciohektarowym terenie dawnego kamieniołomu, a wartość wykonanych tam prac wyniosła 60 milionów złotych.

Od samego początku obiekt cieszy się ogromnym wzięciem. Latem przed bramkami gromadzą się gigantyczne tłumy, natomiast niecki zlokalizowane między skałami to teraz wizytówka turystyczna Małopolski.

Badania laboratoryjne w toku. Co przyniosą kolejne dni?

Obiekt będzie niedostępny aż do chwili otrzymania pełnych analiz. Władze gwarantują ujawnienie kolejnych decyzji, gdy tylko do urzędu wpłyną jakiekolwiek świeże konkrety.

