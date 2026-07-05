Archidiecezja krakowska ostrzega przed ekskomuniką. "Akt schizmatycki"

Dekret z 2 lipca 2026 roku potwierdza, że konsekracje biskupów w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X bez mandatu papieskiego są aktem schizmatyckim, zrywającym komunię z Kościołem i skutkującym ekskomuniką.

Ekskomunika dotyczy duchownych Bractwa oraz wiernych świeckich, którzy formalnie i świadomie przystępują do ruchu schizmatyckiego, stawiając go ponad posłuszeństwem Ojcu Świętemu. Sporadyczne uczestnictwo w celebracjach nie oznacza automatycznie zaciągnięcia ekskomuniki.

Archidiecezja krakowska wzywa wiernych do powstrzymania się od uczestnictwa w celebracjach Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X i korzystania z ich posługi sakramentalnej. Sakramenty pokuty i małżeństwa sprawowane przez kapłanów Bractwa są nieważne z powodu braku wymaganego upoważnienia.

Archidiecezja krakowska wyjaśnia wiernych decyzję Watykanu w sprawie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X

Jak wyjaśnia archidiecezja krakowska, kara ekskomuniki za przestępstwo schizmy dotyczy tych, którzy formalnie przystąpili do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Przewidzianej przez prawo kościelne ekskomunice podlegają wszyscy duchowni, którzy przyjęli święcenia w Bractwie lub pełnią w nim urzędy i funkcje. Sytuacja wiernych świeckich jest nieco bardziej złożona. Zaciągają oni ekskomunikę wtedy, gdy świadomie i formalnie przystępują do ruchu uznanego przez Watykan za schizmatycki.

Nie oznacza to jednak, że każda osoba, która sporadycznie uczestniczyła w celebracji organizowanej przez Bractwo, automatycznie znalazła się poza Kościołem. Formalne przylgnięcie do schizmy zachodzi wtedy, gdy ktoś świadomie i dobrowolnie stawia wybór Bractwa ponad posłuszeństwem papieżowi oraz zewnętrznie wyraża to przez stały i wyłączny udział w działaniach religijnych Bractwa, rezygnując z udziału w życiu Kościoła katolickiego.

Które sakramenty udzielane przez Bractwo są nieważne?

Wierni są stanowczo wzywani do powstrzymania się od uczestnictwa – nawet sporadycznego – w celebracjach sprawowanych przez Bractwo Kapłańskiego Świętego Piusa X. Archidiecezja krakowska przestrzega przed korzystaniem z posługi sakramentalnej jego duchownych, bowiem wspieranie, pochwalanie czy usprawiedliwianie działalności schizmatyckiej stanowi „grzech cudzy”. Zgodnie z doktryną Kościoła, duchowni Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X sprawują sakramenty niegodziwie. Co więcej, niektóre z nich są wprost nieważne. Dotyczy to szczególnie sakramentu pokuty oraz małżeństwa, przy którym asystuje kapłan Bractwa. Do ich ważności potrzeba bowiem odpowiedniego upoważnienia ordynariusza miejsca, którego Bractwo nie posiada.

- Ojcu Świętemu głęboko leży na sercu jedność Kościoła. Dlatego jako dobry pasterz, który nie ucieka przed niebezpieczeństwem, ale chroni powierzone mu owce, wskazał na powagę zagrożenia, jakie niesie akt schizmy. Kościół nie zamyka drzwi przed nikim. Przeciwnie, z macierzyńską troską przyjmie wszystkich, którzy pragną powrócić do pełnej komunii z Biskupem Rzymu i całym Kościołem katolickim - wyjaśnia archidiecezja krakowska.

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