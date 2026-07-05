Ten radny może zostać najbogatszym prezydentem w Polsce. Łukasz Gibała posiada gigantyczny majątek

W oświadczeniu majątkowym Łukasz Gibała deklaruje około 150 tys. zł oszczędności oraz inwestycje w papiery wartościowe o wartości ponad 1,4 mln zł .

. Radny posiada mieszkanie wycenione na 3,8 mln zł oraz udziały w domu i działkach, a także wysoki kredyt hipoteczny z pozostałą kwotą do spłaty wynoszącą około 1,6 mln zł.

W 2025 roku jego jedynym dochodem była dieta radnego miejskiego w wysokości 47,3 tys. zł rocznie.

Łukasz Gibała nadal nie ogłosił decyzji o starcie w nadchodzących wyborach.

Oświadczenie majątkowe Łukasza Gibały. Jakie ma oszczędności i ile zarabia?

Z oświadczenia majątkowego Łukasza Gibały na koniec 2025 roku można dowiedzieć się, jaka jest sytuacja finansowa kandydata do zastąpienia Aleksandra Miszalskiego. Radny z Krakowa dla Mieszkańców zgromadził na swoim koncie około 150 tysięcy złotych oszczędności. Ponadto Łukasz Gibała dysponuje kwotą blisko 4 tysięcy dolarów amerykańskich i niemal identyczną sumą w euro.

Największe aktywa kandydata na prezydenta Krakowa to jednak jego inwestycje. W dokumentach widnieją papiery wartościowe warte łącznie przeszło 1,4 miliona złotych. W dodatku Łukasz Gibała posiada 900 akcji firmy Upstart. Wartość tych udziałów to blisko 160 tysięcy złotych.

Milionowe nieruchomości i gigantyczny kredyt hipoteczny

W rękach Łukasza Gibały znajduje się też warta miliony nieruchomość. Radny może się pochwalić apartamentem o powierzchni 225 metrów kwadratowych, a jego szacunkowa cena to około 3,8 miliona złotych. Warto dodać, że wiele wolnostojących domów ma mniejszy metraż niż posiadłość Łukasza Gibały.

Na listę dóbr samorządowca trzeba wpisać również udział wynoszący 1/6 w domu o powierzchni 140 metrów kwadratowych oraz trzy miejsca postojowe warte razem blisko 150 tysięcy złotych. W posiadaniu polityka są też działki wyceniane na sumę 100 tysięcy złotych.

Ten okazały apartament został kupiony dzięki kredytowi hipotecznemu. Jego pierwotna wartość opiewała na 2 miliony złotych, ale do uregulowania zostało jeszcze około 1,6 miliona złotych.

Co ciekawe w oświadczeniu widnieje również informacja na temat przychodów. Jak wynika z dokumentu, w 2025 roku Łukasz Gibała nie osiągnął zysków z prowadzenia firmy, ani pracy w zarządach przedsiębiorstw. Jego wyłącznym wpisanym dochodem była dieta z tytułu pełnienia mandatu radnego, która dała mu 47,3 tysiąca złotych rocznie, czyli przeciętnie 4 tysiące złotych miesięcznie.

Kto następcą Miszalskiego?

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