Strzelanina w Krakowie. Kto przejmie arsenał broni po Michale Oksińskim i jego ojcu?

Krakowski dramat wywołał nie tylko ogromny wstrząs społeczny, ale też zrodził skomplikowane kwestie prawne. Z ustaleń śledczych wynika, że ojciec zamachowca posiadał w domu aż 11 sztuk legalnej broni. Z kolei sam Michał Oksiński w marcu tego roku zdobył uprawnienia pozwalające na posiadanie pistoletu i karabinka. Ponieważ nikt z najbliższej rodziny nie przeżył tej tragedii, otwarte pozostaje pytanie o dalsze losy zabezpieczonego arsenału.

W rozmowie z dziennikiem „Fakt” sprawę skomentowała adwokat Katarzyna Gabrysiak z Kancelarii Adwokackiej Athen. Prawniczka tłumaczy, że zgon właściciela nie powoduje automatycznego przepadku jego mienia, a broń podlega dziedziczeniu dokładnie tak samo jak samochód czy zgromadzone oszczędności. Ostateczną decyzję o tym, w czyje ręce trafią te przedmioty, regulują zapisy testamentu lub Kodeks cywilny.

Przejęcie prawa własności do karabinu czy pistoletu nie oznacza jednak automatycznej zgody na ich używanie. Ekspertka podkreśla, że pozwolenie na broń ma charakter ściśle osobisty i wygasa w chwili śmierci właściciela. Z tego powodu żaden z dalszych krewnych nie ma prawa po prostu zatrzymać odnalezionych egzemplarzy w domowej szafie.

„Osoby, które ją tam znajdą lub wejdą w jej posiadanie, powinny niezwłocznie powiadomić Policję. Nie wolno samodzielnie jej używać, przenosić, przekazywać innym osobom ani traktować pozwolenia zmarłego jako upoważnienia do jej przechowywania” – tłumaczy adwokat Katarzyna Gabrysiak na łamach „Faktu”.

Każdy, kto odnajdzie broń po zmarłym członku rodziny, ma obowiązek natychmiastowego wezwania policji. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zabezpieczą groźny sprzęt i przekażą go do policyjnego depozytu. Wszelkie próby ukrycia arsenału przed służbami lub samodzielnego majstrowania przy nim wiążą się z surową odpowiedzialnością karną.

Dziedziczenie broni po zmarłym. Co z arsenałem z Krakowa, jeśli zabraknie spadkobierców?

Spadkobierca, który na drodze prawnej przejmie arsenał po krakowskim zamachowcu i jego ojcu, będzie miał do wyboru dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest przejście pełnej procedury administracyjnej i uzyskanie własnego pozwolenia na broń. Alternatywę stanowi zbycie odziedziczonych przedmiotów za pośrednictwem koncesjonowanego przedsiębiorcy. Do momentu ostatecznego uregulowania kwestii spadkowych broń leży w policyjnym depozycie, a kosztami jej magazynowania zostanie obciążony nowy właściciel.

Może jednak dojść do sytuacji, w której dalsza rodzina odrzuci spadek lub śledczym nie uda się ustalić żadnych żyjących krewnych. W takim przypadku polskie przepisy mówią jasno, że cały majątek wraz z bronią przejmuje gmina ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego lub ostatecznie Skarb Państwa, nabywając go z dobrodziejstwem inwentarza.

Zginął, próbując schronić się w sklepie

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Sonda Czy w Polsce powinien być powszechny dostęp do broni? Tak. Nie. Trudno powiedzieć.