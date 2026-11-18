Kęty. Pijany 48-latek biegał po ulicy z repliką miecza japońskiego

Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w sobotę, 14 listopada 2026 roku, krótko po godzinie 21:00. Wówczas na numer alarmowy 112 wpłynęła informacja o pobudzonym mężczyźnie, który z groźnym przedmiotem w ręku budził przerażenie na ulicy Krakowskiej w Kętach. Pod wskazany adres błyskawicznie wysłano funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu podkreślają, że na wielkie uznanie zasługuje zachowanie dwóch przejeżdżających tamtędy kierowców. Widząc szaleńcze i stwarzające ogromne zagrożenie poczynania nietrzeźwego awanturnika, świadkowie od razu zawrócili swoje samochody. Zgłosili sprawę odpowiednim służbom, a także wskazywali patrolowi na bieżąco trasę ucieczki napastnika, co umożliwiło niezwykle szybkie namierzenie sprawcy.

Mundurowi szybko zorientowali się, że uciekinier schronił się w pobliskim domu jednorodzinnym, dlatego zdecydowali o siłowym sforsowaniu drzwi. W środku policjanci odkryli kompletnie pijaną parę, czyli 53-latkę i jej agresywnego 48-letniego partnera, którego wygląd w pełni pokrywał się z rysopisem poszukiwanego.

Atak na policjantów w Kętach. Zatrzymany miał niemal 3 promile alkoholu

Widok funkcjonariuszy wywołał u 48-letniego mieszkańca Kęt wybuch niekontrolowanej wściekłości. W trakcie próby obezwładnienia agresor naruszył nietykalność cielesną mundurowych, rzucał w ich stronę wulgaryzmy i groził im śmiercią. Policjanci szybko jednak opanowali sytuację, skuli mężczyznę i przejęli używaną przez niego replikę japońskiego miecza.

Przeprowadzony test trzeźwości wykazał, że zatrzymany 48-latek miał w organizmie aż 2,9 promila alkoholu, po czym mężczyzna został przewieziony prosto do aresztu w komendzie w Oświęcimiu. Za znieważenie funkcjonariuszy grozi mu teraz rok pozbawienia wolności, natomiast naruszenie ich nietykalności oraz kierowanie gróźb karalnych może skutkować wyrokiem sądu sięgającym nawet 3 lat więzienia.