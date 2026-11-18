Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Krakowie

Na większości krakowskich stacji pomiarowych ogólny stan powietrza jest dziś bardzo dobry, a na pozostałych stacjach wskaźniki wskazują na poziom dobry. Taka sytuacja oznacza pełen komfort przebywania na zewnątrz dla wszystkich mieszkańców, w tym małych dzieci, seniorów oraz osób z chorobami układu oddechowego.

Sprzyjające warunki to przede wszystkim zasługa odczuwalnego wiatru. Gdy powiewa silniejszy wiatr, działa on jak naturalny wentylator, który na bieżąco rozwiewa dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych samochodów. Powietrze nie stoi w miejscu i nie tworzy toksycznej poduszki nad miastem. Dzięki temu niski poziom pyłów utrzymuje się we wszystkich rejonach Krakowa – zarówno w centrum, jak i w dzielnicach obrzeżnych.

Jak odczytywać dzisiejsze (18.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić jakość powietrza, warto znać oficjalne normy wyznaczone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). W przypadku większych cząstek brudu, czyli pyłu PM10, dobowy poziom dopuszczalny wynosi 50 µg/m³. Dla drobniejszego pyłu PM2.5 norma roczna GIOŚ wynosi 20 µg/m³, przy czym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby jego średnie stężenie dobowe nie przekraczało 15 µg/m³. Dzisiejsze odczyty na wszystkich stacjach w Krakowie mieszczą się w bezpiecznych granicach:

Kraków, ul. Kamieńskiego (odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 19,4 µg/m³, co stanowi niespełna 39% dobowej normy bezpieczeństwa.

(odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 19,4 µg/m³, co stanowi niespełna 39% dobowej normy bezpieczeństwa. Kraków, Aleja Krasińskiego (odczyt z godziny 08:00): PM10 wyniosło 13,6 µg/m³ (27% normy dobowej, indeks bardzo dobry), natomiast PM2.5 osiągnęło 7,9 µg/m³ (indeks dobry, odczyt w normie WHO).

(odczyt z godziny 08:00): PM10 wyniosło 13,6 µg/m³ (27% normy dobowej, indeks bardzo dobry), natomiast PM2.5 osiągnęło 7,9 µg/m³ (indeks dobry, odczyt w normie WHO). Kraków, Os. Swoszowice (odczyt z godziny 07:00): stężenie PM10 wynosi 11,2 µg/m³ (około 22% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Na stacji prowadzony jest wyłącznie pomiar pyłu PM10.

(odczyt z godziny 07:00): stężenie PM10 wynosi 11,2 µg/m³ (około 22% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Na stacji prowadzony jest wyłącznie pomiar pyłu PM10. Kraków, ul. Bulwarowa (odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 11,1 µg/m³ (22% normy dobowej, indeks bardzo dobry), a PM2.5 wynosi 5,8 µg/m³ (indeks dobry).

(odczyt z godziny 08:00): PM10 wynosi 11,1 µg/m³ (22% normy dobowej, indeks bardzo dobry), a PM2.5 wynosi 5,8 µg/m³ (indeks dobry). Kraków, ul. Bujaka (odczyt z godziny 08:00): PM10 osiągnęło 10,7 µg/m³ (21% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Zarejestrowano tu również bardzo dobry indeks pyłu PM2.5.

(odczyt z godziny 08:00): PM10 osiągnęło 10,7 µg/m³ (21% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Zarejestrowano tu również bardzo dobry indeks pyłu PM2.5. Kraków, Os. Wadów (odczyt z godziny 07:00): PM10 wyniosło 9,8 µg/m³ (niecałe 20% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Mierzono tylko parametr PM10.

(odczyt z godziny 07:00): PM10 wyniosło 9,8 µg/m³ (niecałe 20% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Mierzono tylko parametr PM10. Kraków, ul. Złoty Róg (odczyt z godziny 07:00): PM10 wyniosło 9,4 µg/m³ (19% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Indeks dla pyłu PM2.5 określono jako bardzo dobry.

(odczyt z godziny 07:00): PM10 wyniosło 9,4 µg/m³ (19% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Indeks dla pyłu PM2.5 określono jako bardzo dobry. Kraków, Os. Piastów (odczyt z godziny 07:00): najniższy odczyt PM10 w mieście – zaledwie 7,0 µg/m³ (14% normy dobowej, indeks bardzo dobry). Stacja mierzy wyłącznie pył PM10.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to zanieczyszczone powietrze, w którym mikroskopijne cząsteczki dymu z kominów i rur wydechowych mieszają się z wilgocią lub mgłą. Powstaje najczęściej w zimne dni, gdy intensywnie ogrzewamy domy, a brak wiatru sprawia, że drobinki brudu wiszą tuż nad ziemią i nie mogą ulecieć w górę. Wdychanie takiego powietrza podrażnia układ oddechowy i może obciążać serce. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening, spacer z dzieckiem czy przewietrzeniem mieszkania, aby mieć pewność, że dbasz o zdrowie swoje i bliskich.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie