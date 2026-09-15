Atak na kibica Wisły Kraków przed meczem. Napastnik trafił do aresztu

Sąd tymczasowo aresztował 28-latka podejrzanego o atak na 49-letniego kibica Wisły Kraków przed meczem z Jagiellonią Białystok.

Poszkodowany mężczyzna doznał obrażeń twarzy, a sprawca był nietrzeźwy i użył niebezpiecznego przedmiotu.

28-latkowi grozi do 20 lat więzienia za zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Incydent ten, podobnie jak wcześniejsza śmierć kibica Hutnika, wpisuje się w problem eskalacji przemocy wśród środowisk kibicowskich w Krakowie.

Do niebezpiecznego incydentu doszło tuż przed rozpoczęciem sportowych emocji towarzyszących spotkaniu Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok. Napastnik działał z niezwykłą brutalnością i wyładował swoją agresję na starszym mężczyźnie. Po dokonaniu napaści sprawca próbował natychmiast zniknąć z pola widzenia i oddalić się z miejsca przestępstwa. Policjanci błyskawicznie dogonili agresora i obezwładnili go. Jak się okazało po zatrzymaniu, 28-latek znajdował się pod wpływem alkoholu. Ranny 49-latek, który doznał dotkliwych obrażeń twarzy, został natychmiast przetransportowany do szpitala. Po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej poszkodowany mógł już opuścić placówkę.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na sformułowanie zarzutów. Prokuratura Okręgowa w Krakowie zdecydowała o skierowaniu do sądu wniosku o najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sąd w pełni przychylił się do argumentacji śledczych i podjął decyzję o osadzeniu podejrzanego w areszcie śledczym na okres trzech miesięcy. Za czyny, których dopuścił się agresywny 28-latek, polskie prawo przewiduje wyjątkowo surowe konsekwencje – mężczyźnie grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Czy w Krakowie eskaluje kibicowska przemoc? Eksperci ostrzegają przed kolejnymi starciami

Brutalny incydent przed meczem ekstraklasy ponownie wywołał dyskusję na temat bezpieczeństwa na ulicach Krakowa oraz aktywności lokalnych grup pseudokibiców. Obawy te nie są bezpodstawne. Zaledwie pod koniec sierpnia w krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragicznego zdarzenia, w którym życie stracił sympatyk Hutnika Kraków. W tamtej sprawie krakowskie służby zatrzymały łącznie pięć osób, wobec których zastosowano środki izolacyjne.

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