Natalia nie dotarła do szkoły i nie daje znaku życia. Policja szuka 15-latki

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-15 9:28

Trwają poszukiwania 15-letniej Natalii z Zakopanego. Ostatni raz widziano ją rano w poniedziałek (14 września), gdy bliscy odwozili ją do szkoły przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Zaledwie kilka godzin później, placówka edukacyjna powiadomiła rodziców o nieobecności nastolatki na zajęciach.

Portret 15-letniej Natalii z Zakopanego o długich, ciemnych włosach. O szczegółach poszukiwań czytaj w Eska Kraków.
Autor: Policja Zakopane/ Materiały prasowe
  • Zakopiańska policja poszukuje 15-letniej Natalii.
  • Dziewczynka była ostatni raz widziana rano 14 września na ul. Zborowskiego w Zakopanem, gdy jechała do szkoły, po czym zgłoszono jej nieobecność.
  • Osoby posiadające informacje o miejscu pobytu Natalii proszone są o pilny kontakt z tatrzańską policją pod numerem +48478347400 lub 112.

Pilny apel policji: Poszukiwania Natalii w Zakopanem

W poniedziałek 14 września, w godzinach porannych, 15-letnia Natalia z Zakopanego była widziana po raz ostatni. Rodzice odwozili ją do szkoły położonej przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Kiedy szkoła zgłosiła nieobecność dziewczyny na zajęciach, rodzice natychmiast podjęli decyzję o zawiadomieniu policji. 

Rysopis zaginionej 15-latki: Kluczowe szczegóły ubioru

Policja opublikowała szczegółowy rysopis Natalii, licząc na to, że ktoś rozpozna dziewczynę na podstawie podanych informacji. Nastolatka ma około 164 cm wzrostu i jest szczupłej budowy ciała. Jej włosy są długie, w kolorze ciemnego blondu. W dniu zaginięcia, dziewczyna była ubrana w charakterystyczną czarną kurtkę marki „The North Face”. Miała na sobie również ciemne spodnie dżinsowe, które wyróżniał szary pasek z żółtym napisem „NIKE”. Na nogach nosiła buty sportowe, również marki „NIKE”, w przyciągających wzrok różowo-fioletowych barwach

Wszelkie osoby, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu zaginionej Natalii są proszone o natychmiastowy kontakt z policją. Można to zrobić, dzwoniąc pod numer telefonu +48478347400 lub korzystając z ogólnopolskiego numeru alarmowego 112. Policja gwarantuje anonimowość i podkreśla, że liczy się każda, nawet najdrobniejsza wskazówka. Sprawa jest traktowana priorytetowo, a służby zaangażowały znaczne siły w celu odnalezienia zaginionej.

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