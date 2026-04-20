Na ul. Szpitalnej w Krakowie doszło do napaści na strażnika miejskiego.

Zatrzymano 34-letniego mężczyznę, który użył niebezpiecznego narzędzia.

Napastnik został przewieziony na obserwację do szpitala z powodu swojego zachowania.

Nocny atak na strażnika miejskiego w Krakowie

W nocy z piątku na sobotę, około północy, krakowska ulica Szpitalna stała się areną dramatycznych wydarzeń. Jak informuje "Gazeta Krakowska", doszło tam do czynnej napaści na strażnika miejskiego. Funkcjonariusz, pełniący służbę w centrum miasta, został zaatakowany przez 34-letniego mężczyznę. To, co jeszcze bardziej niepokoi w tej sprawie, to fakt, że napastnik użył niebezpiecznego narzędzia.

- Zatrzymany został 34-letni mężczyzna, który przy ulicy Szpitalnej tuż przed północą dopuścił się czynnej napaści na strażnika miejskiego z użyciem niebezpiecznego narzędzia – potwierdza małopolska policja.

Mężczyzna został ujęty niedługo po incydencie, dzięki szybkiej reakcji służb. Napaść na funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, które podlega surowym karom, zwłaszcza gdy użyte zostaje niebezpieczne narzędzie. Warto podkreślić, że strażnicy miejscy, podobnie jak policjanci, są często narażeni na agresję w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

Stan napastnika i dalsze kroki w sprawie brutalnego ataku

Po zatrzymaniu 34-latka, podjęto decyzję o jego przewiezieniu do jednego z krakowskich szpitali. Powodem była jego kondycja psychofizyczna.

- Ze względu na zachowanie zatrzymany mężczyzna został przewieziony na obserwację do jednego z krakowskich szpitali – przekazała "GK" policja.

Ten szczegół może sugerować, że napastnik znajdował się pod wpływem środków odurzających, alkoholu, lub miał problemy psychiczne, które mogły wpłynąć na jego agresywne zachowanie. Obserwacja psychiatryczna jest standardową procedurą w takich przypadkach i ma na celu ocenę stanu zdrowia psychicznego sprawcy oraz jego poczytalności w chwili popełnienia przestępstwa.

