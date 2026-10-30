Atak nożownika w krakowskiej aptece. Napastnik ranił dwie osoby i okaleczył siebie

W piątek 30 października około godziny 8.15 doszło do niebezpiecznego ataku na terenie apteki przy ulicy Galla w Krakowie.

Uzbrojony w ostre narzędzie mężczyzna zaatakował i zranił dwoje pracowników placówki .

. Po napaści agresor sam zadał sobie rany, a następnie wpadł w ręce interweniujących policjantów.

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- Dzisiaj, około godz. 8:15 do jednej z aptek na terenie krakowskiej Krowodrzy wszedł młody mężczyzna obrażeniami ręki. Pracujące na miejscu farmaceutki natychmiast próbowały udzielić mu pomocy. W pewnym momencie mężczyzna przyłożył jednej z kobiet nóż do szyi. Pozostałe pracownice podjęły próbę obezwładnienia napastnika, doznając przy tym obrażeń. Farmaceutkom udało się ostatecznie zamknąć go w pomieszczeniu apteki, po czym wezwały policję. 24-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Na miejscu trwają oględziny. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały trzy kobiety w wieku 35, 39 i 56 lat. Posiadają powierzchowne obrażenia rąk. Obecnie jest im udzielna pomoc medyczna - podaje małopolska policja.

Atak nożownika w aptece w Krakowie. Zatrzymano napastnika

Całe zajście miało miejsce w piątek, 30 października, we wczesnych godzinach porannych. Z ustaleń „Gazety Krakowskiej” wynika, że służby otrzymały zgłoszenie o tym groźnym incydencie około godziny 8.15. Właśnie w tym momencie do punktu aptecznego przy ulicy Galla w Krakowie wtargnął dorosły mężczyzna wyposażony w ostre narzędzie. Sprawca bez żadnej wyraźnej przyczyny rzucił się na dwie zatrudnione tam osoby i zadał im rany.

Chwilę po ataku na personel agresor obrócił swoją wściekłość przeciwko sobie. Napastnik zaczął uderzać się trzymanym w dłoni ostrym narzędziem, co doprowadziło u niego do powstania obrażeń ciała. Na miejsce błyskawicznie dotarli krakowscy funkcjonariusze, którzy sprawnie obezwładnili i zatrzymali niebezpiecznego mężczyznę. Ze względu na rany będące efektem autoagresji, zatrzymany musiał skorzystać z pomocy medycznej. Śledczy nie znają jeszcze motywów, jakimi kierował się sprawca tego czynu.

Kryzys psychiczny i myśli samobójcze. Gdzie szukać bezpłatnej pomocy?

Osoby zmagające się z trudną sytuacją życiową, przechodzące kryzys psychiczny lub doświadczające myśli samobójczych, mogą w każdej chwili skorzystać ze wsparcia dyżurujących specjalistów oraz psychologów. Poniżej znajdują się dane kontaktowe do miejsc oferujących fachową pomoc.

• Bezpłatna infolinia kryzysowa przeznaczona dla dzieci oraz młodzieży działa pod numerem 116 111

• Dorośli w kryzysie mogą dzwonić na bezpłatny telefon zaufania pod numer 116 123

• Rzecznik Praw Dziecka prowadzi Dziecięcy Telefon Zaufania dostępny pod numerem 800 121 212

• Osoby w żałobie po stracie bliskich uzyskają wsparcie, dzwoniąc pod numer 800 108 108

• Program Tumbo Pomaga wspiera dzieci i młodzież w żałobie pod numerem telefonu 800 111 123

• Pomoc można znaleźć również w internecie, wchodząc na portal pokonackryzys.pl

Jeżeli występuje sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia, należy bezwzględnie skontaktować się ze służbami pod numerem alarmowym 112.