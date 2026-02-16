Atak nożownika w Zakopanem! Napastnik zaatakował kobietę pod jej domem. Policja ujawnia szczegóły

Atak z nożem w Zakopanem! Ranna kobieta walczy o zdrowie

W poniedziałek, 16 lutego około godz. 18 do domu na zakopiańskiej Olczy została zaatakowana nożem przez nieznanego mężczyznę. Doszło do szarpaniny, w trakcie której napastnik ugodził ją w okolice brzucha.

Jak przekazała rzeczniczka małopolskiej policji Anna Zbroja, zaatakowanej kobiecie udało się wyrwać napastnikowi i uciec do pobliskich zabudowań, gdzie wezwała pomoc.

Na miejsce natychmiast skierowano zespół ratownictwa medycznego. Mieszkanka zakopiańskiej Olczy trafiła do szpitala. Była przytomna, jednak jej stan wymagał pilnej pomocy lekarzy, którzy teraz walczą o jej zdrowie.

– Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które rozpoczęły poszukiwania sprawcy. Trwa obława na napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności zdarzenia – przekazała rzeczniczka policji.

