Śmiertelne potrącenie nastolatka w Krakowie. Setki pasażerów musiały opuścić pociąg

Spis treści Dramat przy ulicy Macieja Dębskiego

Dramatyczny wypadek na krakowskich torach zakończony śmiercią nastolatka.

zakończony śmiercią nastolatka. Służby ratunkowe i prokurator prowadzą intensywne działania na miejscu zdarzenia.

Pasażerowie muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami i przesiadkami.

Dramat przy ulicy Macieja Dębskiego

Służby otrzymały zgłoszenie chwilę przed godziną 17:00. Na torach w dzielnicy Opatkowice doszło do potrącenia przez skład jadący z Bydgoszczy do Zakopanego. Ofiarą jest młody chłopak, którego wiek wstępnie oszacowano na około 16 lat. Niestety obrażenia okazały się śmiertelne i życia nastolatka nie udało się uratować.

Do akcji natychmiast zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i zajęli się ewakuacją podróżnych. W pociągu znajdowało się ponad 200 osób, które musiały bezpiecznie opuścić wagony i przesiąść się do podstawionego składu zastępczego.

Jak informuje portal "Kraków Nasze Miasto", czynności dochodzeniowe pod nadzorem prokuratora trwały jeszcze po godzinie 18:30. Strażacy szacowali wówczas, że ich działania na miejscu powinny zakończyć się w ciągu kilkudziesięciu minut.

Zdarzenie wywołało spory paraliż w kursowaniu pociągów PKP Intercity. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami na liniach łączących Zakopane z Bydgoszczą, Gdynią oraz Warszawą Wschodnią. Śledczy będą teraz szczegółowo wyjaśniać przyczyny i dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie