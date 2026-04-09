Dramatyczne wydarzenia w Rabce-Zdroju. Filip W. polował na nastolatki

Sprawa dotyczy dwóch niezależnych od siebie ataków, do których doszło na terenie Rabki-Zdroju. Jak ustalili śledczy, do pierwszego incydentu doszło w listopadzie 2024 roku. Wtedy to sprawca naruszył nietykalność cielesną młodej dziewczyny. Nastolatka nie odniosła ciężkich obrażeń, jednak całe zdarzenie odcisnęło na niej ogromne piętno psychiczne.

Zdecydowanie głośniejszy okazał się drugi przypadek z 12 lutego 2025 roku, o którym mówiła cała Polska. Trzynastolatka zmierzała do szkoły, gdy w zalesionej części w samym sercu miasta została zaatakowana. Według ustaleń prokuratury, napastnik brutalnie powalił dziecko na ziemię i użył wobec niego siły. Mimo dramatycznej sytuacji, poszkodowanej ostatecznie udało się uciec, a rany, których doznała, nie wymagały długiej hospitalizacji.

Zatrzymanie Filipa W. nastąpiło jeszcze tego samego dnia, w czym ogromną rolę odegrały kamery miejskiego monitoringu. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zgwałcenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Pierwotnie nowotarski Sąd Rejonowy wypuścił podejrzanego, stosując jedynie poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych oraz policyjny dozór. Taki obrót spraw spotkał się ze stanowczym sprzeciwem prokuratury. Dopiero po zażaleniu śledczych, Sąd Okręgowy zmienił decyzję i nakazał aresztowanie mężczyzny.

Zmiana kwalifikacji czynu. Sąd Apelacyjny łagodniejszy dla Filipa W.

Proces w pierwszej instancji zakończył się wyrokiem 3 lat więzienia za usiłowanie zgwałcenia osoby poniżej 15. roku życia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polską Agencję Prasową, Sąd Apelacyjny w Krakowie postanowił jednak zmienić opis czynu dotyczący pierwszej z ofiar. Uznano, że sprawca próbował doprowadzić ją do poddania się innej czynności seksualnej. W efekcie wymiar sprawiedliwości skrócił karę do 2 lat i 10 miesięcy więzienia. Pozostałe postanowienia wyroku pierwszej instancji zostały utrzymane w mocy.

Wydane przez Sąd Apelacyjny w Krakowie orzeczenie ma charakter prawomocny.

Filip W. przed sądem

