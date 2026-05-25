Dzień Matki w PRL: Moja babcia wspomina goździki, propagandę i… cenne laurki

Jak wyglądały obchody Dnia Matki w PRL?

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (PRL), Dzień Matki był obchodzony w sposób oficjalny, niemal państwowy i miał pewne charakterystyczne cechy wynikające z tego okresu historycznego. Chodzi oczywiście o ustrój polityczny i jego oddziaływanie na społeczeństwo oraz zwyczajowość. Poniżej przedstawiamy kilka informacji na temat obchodów Dnia Matki w tamtym okresie.

Podstawowe i ważne fakty:

Data obchodów: Dzień Matki w PRL był świętem ruchomym, obchodzonym w każdą ostatnią niedzielę maja. Oficjalne uroczystości: W dniu obchodów Dnia Matki odbywały się liczne oficjalne uroczystości, zarówno na szczeblu państwowym (wiece polityczne), jak i lokalnym. Organizowane były koncerty, widowiska artystyczne, a także specjalne spotkania oraz bankiety dla matek. Upominki: Dzień Matki był okazją do składania życzeń i wręczania upominków. Najpopularniejszymi prezentami były kwiaty, zwykle czerwone goździki, które symbolizowały miłość i szacunek dla matek. Często także obdarowywano matki drobnymi przedmiotami codziennego użytku, takimi jak kosmetyki, biżuteria czy perfumy. Działania propagandowe: W okresie PRL, święta takie jak Dzień Matki często wykorzystywano do celów propagandowych i budowania wizerunku państwa oraz władzy. Obchody były wpisane w ramy ideologii socjalistycznej i wykorzystywane jako okazja do podkreślania roli matki jako "bohaterki pracy" i "budowniczki socjalizmu". Występowano z przemówieniami, które gloryfikowały rolę matki jako pracownika i członka społeczeństwa wspierającego rozwój socjalistycznego kraju. Programy telewizyjne i radiowe: W dniu obchodów Dnia Matki w PRL nadawane były specjalne programy telewizyjne i radiowe, poświęcone matkom i ich roli w społeczeństwie. Prezentowano filmy, programy rozrywkowe oraz wywiady z matkami, które opowiadały o swoich doświadczeniach życiowych i pracy zawodowej.

Dzień Matki a polityczny charakter tego święta w latach PRL

Obchody Dnia Matki w latach PRL w Polsce miały często charakter polityczny, wynikający z ideologicznych założeń ówczesnego reżimu politycznego. Miało to sprawiać wrażenie stałej łączności narodu, rodzin i matek z ustrojem PRL. Poniżej przedstawiamy kilka elementów, które świadczyły o politycznym aspekcie tych obchodów.

Podstawowe cechy:

Propaganda ideologiczna: W okresie PRL władza często wykorzystywała święta, w tym Dzień Matki, do propagowania swojej ideologii socjalistycznej. Obchody były często połączone z przemówieniami i wystąpieniami politycznymi, które gloryfikowały matki jako "bohaterki pracy" i "budowniczki socjalizmu". Ich rola była podkreślana w kontekście wspierania rozwoju socjalistycznego kraju. Oficjalne uroczystości państwowe: Obchody Dnia Matki były organizowane na szczeblu państwowym, a władze państwowe aktywnie uczestniczyły w tych uroczystościach. Występowano z przemówieniami, wręczano odznaczenia i nagrody państwowe matkom, które wykazywały się szczególnym zaangażowaniem w pracę i wychowanie dzieci. Kontrola nad obchodami: Władze PRL miały kontrolę nad organizacją obchodów Dnia Matki. Decydowały o programie uroczystości, wybieraniu mówców i przesłaniu politycznym, które miały być przekazane podczas tych obchodów. W ten sposób starano się kształtować przekaz ideologiczny i wpływać na świadomość społeczeństwa. Wykorzystanie symboliki partyjnej: Podczas obchodów Dnia Matki w PRL często wykorzystywano symbolikę i emblematy związane z partią komunistyczną, takie jak czerwone flagi, gwiazdy czy hasła propagandowe. Miał to na celu podkreślenie roli partii w budowaniu socjalizmu i zjednoczeniu społeczeństwa wokół ideologii komunistycznej.

Rodzinne obchody Dnia Matki – gesty ważniejsze niż prezenty

Poza oficjalnymi i państwowymi uroczystościami, Dzień Matki w PRL miał przede wszystkim wymiar osobisty i rodzinny. W domach świętowanie koncentrowało się na drobnych, ale szczerych gestach, które miały odciążyć mamę w jej codziennych obowiązkach. Dzieci, w miarę swoich możliwości, starały się tego dnia przejąć część domowych zadań – sprzątały, pomagały w przygotowaniu posiłków czy robiły zakupy. Był to symboliczny wyraz wdzięczności i docenienia jej całorocznego trudu.

Kulminacją dnia był często wspólny obiad, nierzadko składający się z ulubionych potraw mamy. To właśnie wspólnie spędzony czas przy stole i proste słowo „dziękuję” miały największą wartość, dalece przewyższającą materialne upominki. W epoce, gdzie brakowało wystawnych prezentów, liczyła się przede wszystkim bliskość, rozmowa i pokazanie mamie, jak bardzo jest ważna i kochana.

Akademie i laurki, czyli Dzień Matki w szkole

Ważnym elementem obchodów Dnia Matki w PRL były uroczystości organizowane w szkołach i przedszkolach. Z tej okazji przygotowywano specjalne akademie i przedstawienia, na które zapraszano wszystkie mamy. Dzieci z przejęciem recytowały wiersze, śpiewały piosenki i odgrywały krótkie scenki, aby w ten sposób podziękować za miłość i opiekę. Występy te, choć skromne, były dla matek ogromnym powodem do dumy i wzruszenia.

Nieodłącznym symbolem szkolnych obchodów były własnoręcznie wykonane prezenty. Każde dziecko przygotowywało laurkę, a na zajęciach praktyczno-technicznych powstawały prawdziwe dzieła sztuki – na przykład ozdobne wazony z butelek po kefirze oklejonych gazetami i pomalowanych farbami. Inspiracji do tworzenia wierszyków i upominków dostarczała również prasa dziecięca, taka jak „Płomyczek” czy „Świat Młodych”, która aktywnie włączała się w celebrację tego święta.

Dzień Matki dawniej i dziś – co się zmieniło?

Porównując obchody Dnia Matki w PRL i obecnie, łatwo zauważyć, że zmieniła się przede wszystkim ich oprawa. Dziś święto ma znacznie bardziej komercyjny charakter, a sklepy oferują szeroki wybór gotowych prezentów. W czasach PRL upominki były skromniejsze – dominowały goździki, gerbery lub tulipany, często kupowane za kieszonkowe, oraz prezenty wykonane samodzielnie, w które wkładano serce i czas. Wartość tkwiła nie w cenie, lecz w osobistym zaangażowaniu.

Mimo tych różnic, istota święta pozostała niezmienna. Zarówno wtedy, jak i dziś, 26 maja jest dniem, w którym chcemy okazać naszym mamom wdzięczność i miłość. Choć zmieniły się formy wyrazu, to uczucia i potrzeba docenienia roli matki – cichej bohaterki codzienności – pozostają tak samo silne. To ponadczasowy fundament, który łączy pokolenia.