Autostrada A4 będzie darmowa i szersza o jeden pas. Kierowcy mogą odliczać dni

Odcinek autostrady A4 Katowice-Kraków, obecnie zarządzany przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A., stanie się bezpłatny dla samochodów osobowych po wygaśnięciu koncesji 15 marca 2027 roku.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie odcinkiem i planuje jego rozbudowę o trzeci pas ze względu na duży ruch (ponad 50 tys. aut dziennie).

Rozbudowa zostanie podzielona na trzy odcinki: Dulowa - węzeł Balice I, węzeł Byczyna - Dulowa (z potencjalnym nowym węzłem Dulowa i jezdniami zbierająco-rozprowadzającymi) oraz Brzęczkowice - Byczyna.

Kluczowy odcinek A4 będzie darmowy. Kierowcy odliczają dni

Od 1997 roku, przez niemal trzy dekady, kierowcy korzystający z autostrady A4 na trasie między Katowicami a Krakowem musieli liczyć się z opłatami. Zarząd nad tym kluczowym odcinkiem sprawowała prywatna firma Stalexport Autostrada Małopolska S.A., a należności za przejazd pobierane były na bramkach w Brzęczkowicach i Balicach. Ta era dobiega końca. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GDDKiA, umowa koncesyjna wygasa 15 marca 2027 roku. To oznacza, że już od przyszłego roku, kierowcy samochodów osobowych pojadą z Krakowa do Katowic bez żadnych opłat. To prawdziwa ulga dla tysięcy podróżnych, którzy codziennie pokonują tę trasę.

Zmiana zarządcy i likwidacja opłat to dopiero początek. Autostrada A4, ze względu na rosnący ruch, który już teraz przekracza średnio 50 tysięcy aut dziennie, wymaga pilnej modernizacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która od przyszłego roku przejmie obowiązki zarządcy, ma ambitne plany. Najważniejszym z nich jest poszerzenie autostrady o trzeci pas ruchu, co ma znacząco poprawić płynność i bezpieczeństwo jazdy.

Szczegóły rozbudowy autostrady A4

Rozbudowa autostrady A4 została podzielona na trzy kluczowe odcinki, z których każdy będzie wymagał odrębnego podejścia i realizacji. Te prace mają zapewnić, że trasa będzie w stanie sprostać rosnącym potrzebom komunikacyjnym regionu.

Pierwszym z nich jest odcinek Dulowa - węzeł Balice I. To strategiczny fragment trasy, który jest bramą do Krakowa i wymaga szczególnej uwagi ze względu na dużą intensywność ruchu.

Drugi odcinek to węzeł Byczyna - Dulowa. Ten fragment autostrady będzie przygotowywany do rozbudowy w ramach odrębnych prac projektowych. Co ciekawe, jeden z wariantów budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini (W4) zakłada wykorzystanie w tym celu właśnie autostrady A4. Jeśli ten wariant zostanie zrealizowany, wówczas na autostradzie, na południowy wschód od Trzebini, powstałby nowy węzeł Dulowa, łączący DK79 i A4. Sama autostrada, poza rozbudową o trzeci pas, wymagałaby wówczas wybudowania wzdłuż niej dodatkowych jezdni, tzw. zbierająco-rozprowadzających. Ich celem byłoby skoncentrowanie ruchu lokalnego tej części Małopolski Zachodniej, co odciążyłoby główną nitkę autostrady.

Trzeci odcinek to Brzęczkowice - Byczyna. Prace na tym fragmencie autostrady będą realizowane przez katowicki Oddział GDDKiA, co podkreśla regionalny charakter inwestycji i zaangażowanie lokalnych jednostek w jej powodzenie.

