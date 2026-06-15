Kibice Cracovii odpalili race i zawiesili flagi na murach Wawelu.

Policja wylegitymowała 125 osób na bulwarach pod Wawelem po zgłoszeniu przez straż zamkową.

Trzy osoby zostały ukarane mandatami po 500 zł za zakłócanie porządku, a wobec pozostałych prowadzone będzie dalsze postępowanie.

Kibice Cracovii świętowali jubileusz klubu. Wywiesili wielkie flagi na Wawelu

W sobotę krakowska policja otrzymała zgłoszenie od straży zamku na Wawelu. Na bulwarach u podnóża królewskiej rezydencji, grupa kibiców Cracovii zorganizowała kontrowersyjną akcję. Fani odpalili race, co wywołało duże zadymienie i zaniepokojenie wśród spacerowiczów. Co więcej, na historycznych murach Wawelu zawisły flagi klubowe, co przez niektórych zostało odebrane jako akt wandalizmu i profanacji miejsca o szczególnym znaczeniu narodowym.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne patrole policji. Szybka interwencja funkcjonariuszy pozwoliła na opanowanie sytuacji. Wylegitymowano 125 osób biorących udział w zdarzeniu.

- Trzy osoby zostały ukarane mandatem karnym w wysokości 500 złotych za zakłócanie porządku publicznego – poinformowała krakowska policja.

Monitoring i świadkowie pomogą ustalić sprawców skandalu

Obecnie trwają intensywne działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu miejskiego oraz kamer zainstalowanych na Wawelu i w jego okolicach. Materiał wideo będzie kluczowy do identyfikacji wszystkich uczestników i ustalenia ich roli w incydencie.

- Będzie prowadzone postępowanie pod kątem zakłócenia porządku oraz naruszenia innych przepisów porządkowych w miejscu publicznym. Ponadto w związku z tym zdarzeniem policjanci będą analizować materiał dowodowy, również pod kątem naruszenia innych przepisów. Trwa zabezpieczanie monitoringu oraz ustalanie świadków zdarzenia - przekazali mundurowi.

Sonda Czy państwo umiejętnie walczy z problemem pseudokibiców? Tak Nie, o czym świadczy powyższy przykład Trudno powiedzieć, bo za ten problem odpowiadają nie tylko organy państwowe