Kibice wywiesili wielkie flagi, interweniowała policja. Incydent podczas obchodów jubileuszu

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-15 8:46

Obchody jubileuszu 120-lecia Cracovii zostały zakłócone przez incydent. Kibice wywiesili na murach Zamku Królewskiego na Wawelu wielkie flagi i odpalili race. Policja wylegitymowała ponad 120 osób, trzy z nich zostały ukarane mandatem. Na tym może się jednak nie skończyć. - Trwa zabezpieczanie monitoringu oraz ustalanie świadków zdarzenia - informują krakowscy funkcjonariusze.

Zamek Królewski na Wawelu
Autor: JackF/ Getty Images
  • Kibice Cracovii odpalili race i zawiesili flagi na murach Wawelu.
  • Policja wylegitymowała 125 osób na bulwarach pod Wawelem po zgłoszeniu przez straż zamkową.
  • Trzy osoby zostały ukarane mandatami po 500 zł za zakłócanie porządku, a wobec pozostałych prowadzone będzie dalsze postępowanie.

Kibice Cracovii świętowali jubileusz klubu. Wywiesili wielkie flagi na Wawelu

W sobotę krakowska policja otrzymała zgłoszenie od straży zamku na Wawelu. Na bulwarach u podnóża królewskiej rezydencji, grupa kibiców Cracovii zorganizowała kontrowersyjną akcję. Fani odpalili race, co wywołało duże zadymienie i zaniepokojenie wśród spacerowiczów. Co więcej, na historycznych murach Wawelu zawisły flagi klubowe, co przez niektórych zostało odebrane jako akt wandalizmu i profanacji miejsca o szczególnym znaczeniu narodowym. 

Na miejsce natychmiast skierowano liczne patrole policji. Szybka interwencja funkcjonariuszy pozwoliła na opanowanie sytuacji. Wylegitymowano 125 osób biorących udział w zdarzeniu. 

- Trzy osoby zostały ukarane mandatem karnym w wysokości 500 złotych za zakłócanie porządku publicznego – poinformowała krakowska policja.

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Monitoring i świadkowie pomogą ustalić sprawców skandalu

Obecnie trwają intensywne działania mające na celu zabezpieczenie monitoringu miejskiego oraz kamer zainstalowanych na Wawelu i w jego okolicach. Materiał wideo będzie kluczowy do identyfikacji wszystkich uczestników i ustalenia ich roli w incydencie. 

- Będzie prowadzone postępowanie pod kątem zakłócenia porządku oraz naruszenia innych przepisów porządkowych w miejscu publicznym. Ponadto w związku z tym zdarzeniem policjanci będą analizować materiał dowodowy, również pod kątem naruszenia innych przepisów. Trwa zabezpieczanie monitoringu oraz ustalanie świadków zdarzenia - przekazali mundurowi.

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