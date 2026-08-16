Awantura na weselu w Wadowicach. Nie żyje 37-letni mężczyzna, zatrzymano siedem osób

Nieproszony gość zepsuł zabawę. Finałem była brutalna bójka

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę, 15 sierpnia, podczas przyjęcia weselnego w Wadowicach. Według relacji uczestników na sali pojawił się mężczyzna, który nie był jednym z zaproszonych gości. Miał przemieszczać się pomiędzy stolikami, zaglądać do torebek należących do weselników oraz zabierać alkohol. O całej sytuacji została poinformowana policja.

37-latek początkowo opuścił salę, ale po pewnym czasie znów pojawił się w pobliżu hotelowej recepcji. Mimo że zdążył zmienić ubranie, uczestnicy uroczystości mieli go rozpoznać. Wtedy ponownie doszło do konfliktu, który miał przerodzić się w bójkę.

Z informacji policji wynika, że 37-letni mężczyzna przebywał w hotelu jako jego gość, jednak nie brał udziału w organizowanym tam weselu. Wszystko wydarzyło się przed północą. Asp. Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego KWP w Krakowie przekazała portalowi „Kraków dla Was”, że mężczyzna odmawiał opuszczenia sali, zaczepiał uczestników imprezy oraz zachowywał się wobec nich agresywnie. Ostatecznie między nim a weselnikami wywiązała się bójka.

Tajemnicza śmierć w szpitalu. Siedmiu zatrzymanych weselników

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano funkcjonariuszy. Według relacji policji 37-latek miał zachowywać się agresywnie również wobec mundurowych. W trakcie interwencji nagle stracił przytomność. Podjęto reanimację, którą przeprowadzano kilkukrotnie. Następnie ratownicy przetransportowali mężczyznę do szpitala, jednak mimo wysiłków medyków 37-latek zmarł.

W związku ze sprawą zatrzymano siedem osób uczestniczących w weselu. Policja podejrzewa, że mogły one brać udział w bójce, dlatego śledczy będą szczegółowo ustalać rolę każdej z nich. Decyzję dotyczącą terminu przesłuchań podejmie prokurator. Dopiero dalsze ustalenia pozwolą również określić, pod jakim kątem prawnym prowadzone będzie postępowanie.

Zwłoki 37-latka zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. Wyniki sekcji mają pozwolić śledczym ustalić, co bezpośrednio doprowadziło do śmierci mężczyzny.

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