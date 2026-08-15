Groźny pożar w słowackich Tatrach. Trwa walka z żywiołem

Pożar lasu w Tatrach. Walka z ogniem blisko Popradzkiego Stawu

Z ogniem walczą strażacy wspierani przez pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP) oraz ochotników z okolicznych miejscowości. Według informacji przekazanych przez TANAP akcja gaśnicza cały czas trwa.

Służby ostrzegają także turystów przed zwiększonym zagrożeniem pożarowym związanym z suszą. Osoby wybierające się w góry powinny zachować szczególną ostrożność oraz stosować się do przepisów przeciwpożarowych. Przy tak suchych warunkach nawet niewielka nieostrożność może wystarczyć, aby ogień zaczął szybko zajmować kolejne obszary.

Popradzki Staw w ogniu. Ulubione miejsce Polaków w Tatrach

Popradzki Staw znajduje się w Dolinie Złomisk, po słowackiej stronie Tatr Wysokich. Okolica cieszy się dużym zainteresowaniem wśród miłośników górskich wędrówek i jest chętnie odwiedzana również przez turystów z Polski.

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