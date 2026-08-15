Pożar w słowackich Tatrach opanowany. Śmigłowiec Black Hawk w akcji

Sytuacja w słowackich Tatrach opanowana. Ważne decyzje zapadną w niedzielę

Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, obecne działania koncentrują się na zabezpieczeniu pogorzeliska przed ponownym pojawieniem się płomieni. Służby będą obserwować sytuację, natomiast w niedzielę rano, po ocenie warunków na miejscu, zdecydują o kolejnych etapach akcji.

Z wcześniejszych komunikatów słowackich strażaków wynika, że pożar rozprzestrzenił się na obszarze około 1,2 hektara w trudno dostępnym terenie górskim. W gaszeniu ognia brali udział strażacy zawodowi oraz ochotnicy. Działania prowadzono także z powietrza – do walki z żywiołem skierowano śmigłowiec Black Hawk, z którego wykonywano zrzuty wody.

Popradzki Staw przyciąga tłumy. To częsty cel wycieczek Polaków

Popradzki Staw leży na wysokości 1494 m n.p.m. w dolnej części Doliny Złomisk, stanowiącej odnogę Doliny Mięguszowieckiej po słowackiej stronie Tatr Wysokich. To jedno z chętnie wybieranych miejsc na górskie wycieczki, popularne nie tylko wśród Słowaków, ale również turystów przyjeżdżających z Polski.

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