Bieg Swoszowicki przyciągnął tłumy sportowców. Atmosfera w Parku Zdrojowym dopisała

Już po raz 13. biegacze opanowali zielone tereny krakowskich Swoszowic. W tegorocznej edycji wzięło udział aż 2000 osób, co jest świetnym wynikiem dla tej lokalnej imprezy. Zawodnicy mieli do wyboru dwa główne dystanse, czyli 5 oraz 10 kilometrów. Trasa prowadziła przez malownicze okolice tutejszego uzdrowiska, co sprzyjało nie tylko sportowej rywalizacji, ale i rodzinnemu wypoczynkowi. Reporterka Radia ESKA, Ula Bienia-Niesyczyńska, rozmawiała z uczestnikami, którzy podkreślali, że do startu zachęciła ich przede wszystkim świetna zabawa i chęć sprawdzenia własnej formy.

Jest bardzo fajna atmosfera, więc też dlatego ten doping jest dla nas bardzo ważny i to nas mobilizuje - powiedziała jedna z biegaczek na mecie.

Oprócz dorosłych na trasach pojawiły się też dzieci. Organizatorzy przygotowali dla nich krótsze dystanse oraz tak zwaną rodzinną milę (dystans około 1600 metrów). Dzięki temu wydarzenie zamieniło się w duży piknik, który połączył sport z okazją do świętowania Dnia Mamy i Dnia Dziecka. Wiele osób przyjechało tu całymi rodzinami, aby wspierać biegających ojców, mamy i rodzeństwo, co stworzyło wyjątkowy klimat wzajemnego wsparcia na każdym kilometrze trasy.

Szybka trasa z atestem PZLA w Swoszowicach. Idealne warunki do bicia rekordów

Wielu biegaczy przyjechało do Swoszowic nie tylko dla relaksu, ale po to, by poprawić swoje życiówki (najlepsze wyniki w życiu). Trasa w tej części Krakowa jest wyjątkowa, ponieważ posiada oficjalny atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Oznacza to, że jej długość jest dokładnie wymierzona, a wyniki uznawane są za oficjalne rekordy. Płaski teren wzdłuż rzeki Wilgi oraz bliskość autostrady A4 pozwoliły na wytyczenie bardzo szybkich odcinków, co w połączeniu z dobrą pogodą dało zawodnikom duże pole do popisu.

Mamy idealne, szybkie warunki, do zrobienia swoich rekordów życiowych. Będzie płasko, ta trasa też jest atestowana oczywiście, więc wszystko jest przygotowane na ostatni guzik. [...] Bardzo brakuje biegów z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na południu Polski, więc szczególnie to zachęca biegaczy z całej Polski, by zawitać do Krakowa i na tej trasie porywalizować z najlepszymi na bardzo szybkiej trasie - tłumaczył organizator biegu, Rafał Oświęcimka.

Temperatura podczas zawodów oscylowała w granicach od 12 do 15 stopni, a lekkie zachmurzenie i brak wiatru stworzyły optymalne warunki dla biegaczy. Dzięki temu na mecie wielu zawodników cieszyło się z uzyskanych czasów, mimo że końcowy podbieg w samym Parku Zdrojowym potrafił dać się we znaki nawet tym bardziej doświadczonym sportowcom. Profesjonalne przygotowanie imprezy sprawiło, że do Krakowa przyjechali pasjonaci biegania z różnych zakątków kraju.

Kraków biega przez cały rok. Najbliższe wydarzenia sportowe w mieście

Sukces Biegu Swoszowickiego to tylko jeden z elementów bogatego kalendarza sportowego stolicy Małopolski. Miasto stara się zachęcać mieszkańców do ruchu nie tylko podczas wielkich imprez, ale także na co dzień. W różnych dzielnicach organizowane są bezpłatne treningi biegowe, zajęcia z nordic walkingu (marsz ze specjalnymi kijami) czy ćwiczenia fitness. Przedstawiciele Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przypominają, że każdy może dołączyć do sportowej społeczności i przygotować się do kolejnych startów pod okiem specjalistów.

Mamy przede wszystkim cały czas Kraków w formie. Zachęcam do wejścia na naszą stronę zis.krakow.pl i tam w zakładce trenuj w Krakowie znajdziecie państwo bardzo dużo atrakcji właśnie dla mieszkańców. Warto podkreślić, że wszystkie są darmowe. Po prostu trzeba tylko przyjść - zachęcała Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk, zastępczyni dyrektora w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Najbliższe miesiące zapowiadają się bardzo intensywnie dla miłośników biegania. Już 20 września 2026 roku odbędzie się Bieg Trzech Kopców, a dzień wcześniej zaplanowano atrakcje dla dzieci oraz maraton na rolkach. Największym wydarzeniem jesieni będzie jednak PKO Cracovia Półmaraton Królewski, który wystartuje 11 października. Organizatorzy spodziewają się, że na trasę tej imprezy wybiegnie nawet 18 tysięcy osób. Rejestracja na większość tych wydarzeń rusza z dużym wyprzedzeniem, a chętnych zazwyczaj nie brakuje, o czym świadczą szybko zapełniające się listy startowe.

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