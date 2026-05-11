Ulina Wielka to jedna z najciekawszych wsi w Małopolsce. Jej ozdobą jest drewniany zabytkowy kościół

Ulina Wielka jest jedną z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie miechowskim, w gminie Gołcza. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, we wsi mieszka 289 osób, z czego 50,9 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 49,1 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa krakowskiego.

W XIX wieku Ulina Wielka należała do Ostaszewskich herbu Ostoja. Właścicielami dóbr ziemskich byli: Walenty Ostaszewski (1762–1831), będący dziedzicem wsi co najmniej od 1820 roku, później jego syn Kazimierz Jędrzej (1813–1881), członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, a następnie jego syn Teofil Jakub Ostaszewski (1860–1917).

Najcenniejszym budynkiem w Ulinie Wielkiej jest drewniany kościół parafialny św. Katarzyny z 1655 roku. Świątynia wraz z dzwonnicą, starodrzewem i otoczeniem została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Obiekt znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego. Jest również jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. W 1708 roku doszło do przebudowy kościoła i powiększenia go o kruchtę. W 1791 roku świątynia została poświęcona przez biskupa krakowskiego Franciszka Potkańskiego.

