Operator koparki znalazł niewybuch

Do niebezpiecznego odkrycia doszło 18 sierpnia przy ul. Dobrego Pasterza 116 w Krakowie. Podczas prowadzonych tam prac ziemnych operator koparki natrafił na przedmiot, który okazał się niewybuchem.

Jak przekazał młodszy aspirant Rafał Wawrzuta z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, znalezisko znajduje się bardzo blisko budynku Straży Miejskiej.

– Na ulicy Dobrego Pasterza, w rejonie budynku Straży Miejskiej, operator koparki podczas prac ujawnił niewybuch. Z uwagi na bliską odległość ujawnienia niewybuchu od budynku Straży Miejskiej podjęto decyzję o ewakuacji – przekazał policjant.

Ze względów bezpieczeństwa budynek Straży Miejskiej został ewakuowany. Łącznie przebywało w nim około 20 osób. Policjanci zabezpieczyli teren i pilnują miejsca znalezienia niewybuchu. Do czasu przyjazdu specjalistów obowiązuje szczególna ostrożność.

Znalezisko ma około 70 cm długości i 35 cm średnicy. Wstępnie podejrzewa się, że może to być bomba lotnicza.

Na miejsce jedzie patrol rozminowania Wojska Polskiego

O znalezisku powiadomiono Patrol Rozminowania Wojska Polskiego. Specjaliści mają podjąć niewybuch i zabezpieczyć go w sposób umożliwiający jego bezpieczne usunięcie.

Według przekazanych informacji patrol powinien pojawić się na miejscu za około trzy godziny. Do tego czasu teren pozostaje pod nadzorem policji.

Mimo prowadzonej akcji Rondo Barei pozostaje przejezdne. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia i monitoruje sytuację do czasu przyjazdu patrolu minerskiego.

Służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca znalezienia niewybuchu i stosować się do poleceń funkcjonariuszy.

Autor: Jakub Solarz