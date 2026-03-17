Browar Palikota wystawiony na sprzedaż. Zaskakujące ogłoszenie na OLX

Syndyk wystawił na sprzedaż Browar Tenczynek, dawny biznes Janusza Palikota.

Cena wywoławcza to ponad 23,7 mln złotych.

Termin składania ofert mija 3 kwietnia.

Browar Tenczynek na sprzedaż. Syndyk wystawił ogłoszenie w serwisie OLX

Browar Tenczynek, perła w koronie biznesów Janusza Palikota, został wystawiony na sprzedaż. Ogłoszenie o sprzedaży browaru pojawiło się między innymi na portalu OLX. Browar Tenczynek został zakupiony przez Palikota w 2018 roku od Marka Jakubiaka, posła i właściciela marki piwa Ciechan. Nabywca planował rewolucjonizować rynek alkoholi rzemieślniczych. Niestety, ambitne plany legły w gruzach. W październiku 2024 roku wrocławska prokuratura przedstawiła Palikotowi osiem zarzutów popełnienia przestępstw na szkodę tysięcy osób.

Biznesmen trafił do aresztu, z którego wyszedł cztery miesiące później, po wpłaceniu 2 milionów złotych kaucji. Wygląda jednak na to, że będzie musiał pogodzić się ze stratą cennych składników swojego majątku. Syndyk planuje zbycie między innymi nieruchomości oraz wyposażenia Browaru Tenczynek, należących do upadłej spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA.

W skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa upadłego MPWiW SA zlokalizowanej w Tenczynku wchodzą: wiązka praw do nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, położonych w Tenczynku przy ul. Tenczyńskiej: prawa użytkowania wieczystego działek o numerach ewidencyjnych 893/11, 893/12, 893/14, 893/15, 893,17, 893/22 i 893/24 o łącznej powierzchni wynoszącej 4,2229 ha wraz z prawem własności budynków i budowli na nich posadowionych, dla których w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowym Wydziale KW prowadzona jest księga o nr KR2K/00030302/3,

prawo własności środków trwałych stanowiących wyposażenie Browaru Tenczynek, a w tym: linii rozlewniczej, urządzeń warzelni, destylarni, leżakowni, urządzeń do filtracji piwa, wyposażenia laboratorium, wyposażenia kotłowni, urządzeń chłodniczych i wentylacji oraz innych maszyn i urządzeń, zgodnie z zestawieniem wskazanym w „Opinii o wartości środków trwałych” z dnia 3 września 2025 r.

prawo do składników niematerialnych i prawnych tj. znaków towarowych o charakterze słonym, słowno-graficznym, graficznym scharakteryzowanych w opisie biegłych z dnia 19 września 2025 r.

Ile trzeba zapłacić za Browar Tenczynek?

Cena wywoławcza ustalona przez syndyka to 23 773 720 zł. Oferty na zakup Browaru Tenczynek można składać do 3 kwietnia. Ich otwarcie nastąpi dzień później, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia. Planowana jest sprzedaż całości oferowanego majątku, jednak jeśli nikt nie złoży oferty, majątek będzie sprzedawany w częściach obejmujących konkretne składniki takie jak: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, wiązki praw do nieruchomości gruntowych, czy prawa własności środków trwałych stanowiących wyposażenie Browaru Tenczynek, w tym: linii rozlewniczej, urządzeń warzelni, destylarni, leżakowni, urządzeń do filtracji piwa, wyposażenia laboratorium, wyposażenia kotłowni, urządzeń chłodniczych.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny na każdym jego etapie, do czasu podpisania umowy sprzedaży.

