Brytyjscy turyści przylecą na wakacje pod Giewont. TUI promuje Zakopane jako tańszą alternatywę dla Alp

Zakopane w katalogu TUI dla Brytyjczyków na sezony 2026 i 2027

Brytyjski oddział giganta turystycznego zdecydował się na umieszczenie podhalańskiego kurortu w swoich najnowszych planach sprzedażowych na lata 2026-2027. Obywatele Zjednoczonego Królestwa otrzymają możliwość zakupu kompleksowych wycieczek, które uwzględniają zarówno transport lotniczy, jak i zakwaterowanie. Samoloty będą startować z aż szesnastu różnych portów lotniczych na Wyspach, a sam rejs do naszego kraju potrwa zaledwie dwie i pół godziny. Wakacyjne turnusy zaplanowano na miesiące letnie, od maja do końca września, dając turystom szansę na spędzenie pełnego tygodnia w lokalnych pensjonatach oraz hotelach.

Biuro podróży zachwala Zakopane jako bramę do Tatr

Zagraniczny touroperator nie szczędzi pochwał w swoich oficjalnych folderach reklamowych. Firma określa podhalańskie miasto mianem wyjątkowej "bramy do Tatr", zaliczając je do absolutnie najpiękniejszych zakątków tej części Europy. Organizatorzy wyjazdów mocno akcentują, że południe Polski to doskonały "zamiennik" alpejskich kurortów, gwarantujący zbliżone doznania wizualne przy nieporównywalnie niższych kosztach pobytu.

Zderzenie tych marketingowych obietnic z realiami bywa jednak brutalne. Każdego roku pod Giewont ściągają gigantyczne tłumy urlopowiczów, co skutkuje całkowitym zablokowaniem słynnego deptaka w centrum miasta. Przyjezdni regularnie narzekają na wygórowane stawki za noclegi oraz gigantyczne zatory przed najpopularniejszymi atrakcjami turystycznymi w szczycie letnich wyjazdów. Kwestia rzeczywistego podobieństwa tatrzańskich szczytów do majestatycznych Alp pozostaje więc sprawą wysoce subiektywną i każdy podróżnik musi ocenić to we własnym zakresie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Latające taksówki powstaną w Zakopanem? Wizualizacje AI

7

Największe atrakcje turystyczne w Zakopanem

Zimowa stolica kraju od dekad utrzymuje się na szczycie zestawień najchętniej wybieranych kierunków urlopowych. Miejscowość usytuowana u samego podnóża najwyższych polskich gór kusi nie tylko zapalonych wędrowców, ale również osoby poszukujące unikalnego, góralskiego folkloru. Na terenie samego ośrodka miejskiego na gości czeka mnóstwo intrygujących punktów, od gwarnego centrum po unikalne zabytki architektury drewnianej. Poniżej prezentujemy zestawienie kluczowych lokalizacji, które warto uwzględnić podczas planowania podhalańskiego urlopu:

Słynny deptak Krupówki, stanowiący centralny punkt rozrywkowy kurortu

Szczyt Gubałówki oferujący rozległy widok na całe pasmo górskie

Zabytkowa Willa Koliba, będąca perełką lokalnego stylu

Historyczna Willa Atma przesiąknięta duchem dawnych artystów

Kompleks skoczni narciarskich z kultową Wielką Krokwią na czele

Nowoczesne Termy Zakopiańskie zapewniające wodny relaks

Spacer w chmurach dzięki konstrukcji Skywalk

Wysoko położona strefa wypoczynkowa, czyli Plaża na Gubałówce

Zjeżdżalnia grawitacyjna gwarantująca dawkę adrenaliny na stoku

Egzotyczne ptaki w lokalnej Papugarni

Urokliwa drewniana Kaplica na Jaszczurówce

Majestatyczny Kasprowy Wierch dostępny dzięki kolejce linowej