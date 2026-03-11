Małopolskie miasto jest nazywane polskim Monachium. Co łączy Brzesko i niemieckiego giganta?

Monachium, stolica Bawarii, jest globalnie rozpoznawalne dzięki Oktoberfest (baw. Wiesn). Ten największy na świecie festyn ludowy, organizowany od 1810 roku (od 1872 roku rozpoczynający się we wrześniu, wcześniej w październiku), przyciąga około 6 milionów gości. W trakcie jego trwania spożywane jest blisko 5 milionów litrów piwa, serwowanego w tradycyjnych litrowych kuflach, tzw. Maßkrug. To niekwestionowany symbol piwnej kultury i tradycji.

Tymczasem w Brzesku, mieście położonym na Podgórzu Wiśnickim nad rzeką Uszwicą, które prawa miejskie uzyskało już w 1289 roku (choć z przerwą), narodziła się legenda polskiego i europejskiego piwowarstwa. W 1845 roku Jan Ewangelista Goetz wraz z Józefem Neumannem założył tu Browar Okocim. Pierwszy war piwa powstał 23 lutego 1846 roku. Po śmierci Neumanna i wykupieniu udziałów jego rodziny, Goetz stał się jedynym właścicielem i z niezwykłą energią przystąpił do rozbudowy zakładu oraz unowocześniania metod produkcyjnych. Jego wizja i dbałość o jakość sprawiły, że piwo z Brzeska szybko zdobyło uznanie nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej, zyskując renomę w Europie.

W 1875 roku browar okocimski został rozbudowany o nowoczesną słodownię. Po śmierci Jana Ewangelisty Goetza w 1893 roku, zarząd nad browarem objął jego syn, Jan Albin Goetz. Okazał się on równie znakomitym przedsiębiorcą. Pod jego kierownictwem, na początku XX wieku, browar w Okocimiu był szóstym co do wielkości zakładem piwowarskim w całych Austro-Węgrzech (na 1600 istniejących) i największym na ziemiach polskich. W 1911 roku Jan Albin przyjął polskie nazwisko Goetz-Okocimski oraz dewizę herbową „Pracą i Prawdą”, podkreślając swoje związki z Polską.

W latach 30. XX wieku właścicielem zakładu był Antoni Jan Goetz. Niestety, II wojna światowa przyniosła utratę majątku na rzecz niemieckiego okupanta. Po wojnie browar został znacjonalizowany przez władze PRL, tworząc Okocimskie Zakłady Piwowarskie. W 1990 roku zakład przekształcono w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a następnie w spółkę akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1996 roku głównym akcjonariuszem stało się duńskie przedsiębiorstwo Carlsberg, a od 2001 roku browar jest częścią grupy Carlsberg Polska.

To właśnie ta ponad 175-letnia, nieprzerwana tradycja warzenia piwa najwyższej jakości, innowacyjność założycieli i ich następców oraz europejski rozgłos zdobyty już w XIX wieku, sprawiają, że Brzesko zasłużenie może nosić miano polskiego Monachium. Choć skala jest inna, pasja i piwowarskie dziedzictwo stanowią silne ogniwo łączące te dwa miasta, a Browar Okocim pozostaje żywym świadectwem tej niezwykłej, europejskiej historii.

