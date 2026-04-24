Budowa nowego ZOL-u w Zatorze idzie zgodnie z planem. Caritas kończy dach budynku

Prace przy nowym budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zatorze postępują w bardzo dobrym tempie. Inwestycja, którą zarządza krakowski Caritas, powstaje tuż obok starego, działającego już ośrodka. Obecnie robotnicy skupiają się na tym, aby zamknąć budynek i zabezpieczyć go przed warunkami pogodowymi. Wiosną 2026 roku planowane jest osiągnięcie stanu surowego zamkniętego, co oznacza, że dom będzie miał już gotowy dach oraz wstawione wszystkie okna.

Wiosna 2026 to dla ZOL-u w Zatorze etap kończenia dachu, przykrywania inwestycji i oddawania jej w stanie surowym, budowlanym, razem z oknami. Jednocześnie w tym samym czasie wykonywane są już w środku instalacje elektryczne, sanitarne, gazowe, wszystko to, co potrzebne do poprawnego funkcjonowania placówki i przygotowywanie do tynkowania wewnętrznego budynku, które mamy nadzieję zakończy się w maju lub na początku czerwca - powiedział ksiądz Łukasz Ślusarczyk w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA.

Równolegle do robót na zewnątrz, ekipy budowlane zajmują się wnętrzem obiektu. Montowane są tam wszystkie najważniejsze instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna oraz gazowa. To kluczowe elementy, które pozwolą na sprawne działanie ośrodka w przyszłości. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, tynkowanie ścian w środku powinno zakończyć się na przełomie maja i czerwca.

Dwa ośrodki w jednym centrum Caritas w Zatorze. Budynki będą wyglądać jak dwa płuca

Nowa inwestycja została zaprojektowana w taki sposób, aby tworzyć spójną całość z dotychczasową zabudową. Na zdjęciach wykonanych z drona widać, że oba budynki – ten już istniejący i ten nowo powstający – są do siebie bardzo podobne. Ksiądz Łukasz Ślusarczyk porównuje je nawet do płuc jednego dużego organizmu. Docelowo stary budynek zostanie odnowiony i dostosowany wyglądem do nowej części, dzięki czemu całe centrum będzie prezentować się nowocześnie i estetycznie.

Zauważyłem dokładnie to samo oglądając zdjęcia z drona i zobaczyłem, że jednak ktoś miał bardzo dużą wyobraźnię, tak a nie inaczej projektując ten dom, bo okazuje się, że widząc to z lotu ptaka możemy dostrzec, że właściwie są dwa bardzo podobne do siebie budynki, takie dwa płuca jednego wielkiego organizmu, i mam nadzieję, że to jest taka bardzo fajna zapowiedź na przyszłość Caritas w Zatorze. [...] Będziemy mieć tam sprawny, piękny DPS w starym budynku, odnowionym, zrestaurowanym, który również zostanie dostosowany zewnętrznie, architektonicznie do nowego budynku, potem jak już go oddamy, oraz ten nowoczesny budynek ZOL-u, który jest aktualnie budowany - wyjaśnił ksiądz Łukasz Ślusarczyk.

Dzięki takiemu rozwiązaniu w Zatorze powstanie duże centrum pomocy. W odnowionym, starym obiekcie nadal będzie działać dom pomocy społecznej (DPS), natomiast w nowym skrzydle znajdzie się miejsce dla zakładu opiekuńczo-leczniczego (ZOL). Pozwoli to na lepszą organizację pracy i zapewnienie różnych form wsparcia dla osób starszych i chorych w jednym miejscu.

Kiedy otwarcie nowego ZOL-u w Zatorze? Znamy przewidywany termin i liczbę miejsc

Mieszkańcy regionu oraz rodziny osób potrzebujących opieki z niecierpliwością czekają na zakończenie tej ważnej inwestycji. Zgodnie z umową, którą Caritas podpisał z wykonawcą, wszystkie główne roboty budowlane mają potrwać do końca maja 2027 roku. Jak na razie na placu budowy nie ma żadnych opóźnień, a drobne wyzwania techniczne są rozwiązywane na bieżąco przez ekipę remontową. Po zakończeniu budowy przyjdzie czas na najważniejszy etap, czyli wyposażenie wszystkich pokoi i gabinetów.

Prace budowlane powinny się zakończyć do końca maja 2027 roku, bo tak została skonstruowana umowa. Generalnie nie ma w tej chwili żadnych opóźnień, nie ma większych problemów. Wiadomo, że mniejsze są wyzwania, z którymi ekipa budowlana sobie świetnie radzi. W maju powinny zostać zakończone prace budowlane, a potem będziemy mieli kilka miesięcy, czas wakacji na to, żeby wyposażyć budynek i chcielibyśmy jesienią 2027 zaprosić tam pierwszych pacjentów - poinformował ksiądz Łukasz Ślusarczyk w magazynie reporterów Radia ESKA.

Plan jest taki, aby pierwsi pacjenci mogli zamieszkać w nowym domu jesienią 2027 roku. Ośrodek został zaprojektowany tak, aby zapewnić komfortowe warunki i profesjonalną opiekę medyczną dla sporej grupy osób. W nowym budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego w Zatorze przygotowano miejsce dla 69 pacjentów, którzy będą mogli korzystać z nowoczesnych udogodnień i wsparcia specjalistów.

