Burze i grad w południowej Polsce. IMGW wydał komunikat

IMGW zapowiada burze w piątek, 8 maja. Gdzie wystąpi silny deszcz?

Brak opadów daje się we znaki w wielu regionach kraju, co skutkuje wzrostem zagrożenia pożarowego. Sytuacja meteorologiczna ulegnie jednak pewnej zmianie w piątek, 8 maja, kiedy to nad częścią Polski przejdą fronty burzowe. Najnowsze komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują, że wyładowania atmosferyczne obejmą południową część Polski. Zjawiska te wystąpią na terenie południowych terenów województw: śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego.

„Jutro burze możliwe będą w południowej części kraju. Rozwój konwekcji będzie związany z górną zatoką, dodatkowym czynnikiem wspomagającym będą warunki orograficzne. Burze prognozowane są już przed południem i będą stopniowo zanikać od zachodu zaznaczonego obszaru”

Te informacje przekazali w czwartek, 7 maja, eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem swojego oficjalnego profilu na Facebooku.

Krótkotrwałe ulewy i porywisty wiatr. Synoptycy nie wykluczają gradu

Specjaliści z IMGW zapowiadają, że możliwy jest nawet grad.

„Zjawiskom mogą towarzyszyć krótkotrwale intensywne opady deszczu do około 10-15 mm. Porywy w czasie burz nie powinny przekraczać 55-60 km/h. Lokalnie niewykluczony drobny grad”

Takie przewidywania przedstawili meteorolodzy w swoim komunikacie. Chwilę wcześniej na profilu Instytutu poruszono też kwestię zagrożenia pożarowego w lasach. Z analiz wynika, że najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w województwie lubelskim.

„Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na południowym wschodzie, gdzie miejscami występuje bardzo wysokie, a lokalnie nawet ekstremalne zagrożenie pożarowe”

Właśnie przed takim obrotem spraw ostrzega IMGW, przypominając o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonach najbardziej narażonych na ogień.