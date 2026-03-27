Burze, śnieżyce i gwałtowne zmiany pogody. Synoptycy ostrzegają przed weekendowym rollercoasterem

Grzegorz Kluczyński
2026-03-27 17:16

Najbliższy weekend 28–29 marca 2026 roku przyniesie w całej Polsce bardzo zmienną i miejscami niebezpieczną pogodę. Eksperci zapowiadają burze, obfite opady deszczu, a w rejonach górskich nawet śnieżyce. Taka sytuacja meteorologiczna może skutecznie zepsuć plany na wyjazdy.

Prognoza pogody na 28-29 marca

Sobota 28 marca. Prognozy zapowiadają deszcz, przejaśnienia i pierwsze burze

Mimo że długoterminowe prognozy synoptyków sugerują, iż termometry w centralnej i południowej Polsce mogą wskazać nawet 13°C, sobotnia aura będzie daleka od stabilności.

Oto czego możemy się spodziewać:

  • Zachmurzenie będzie się zmieniać, a przejaśnienia pojawią się głównie w północnej części kraju.
  • W wielu regionach, ze szczególnym uwzględnieniem południa i wschodu, wystąpią przelotne opady deszczu.
  • W pasie rozciągającym się od Dolnego Śląska aż po Małopolskę mogą pojawić się pierwsze wiosenne burze, wywołane zderzeniem ciepłych i chłodnych mas powietrza.
  • Wiatr będzie wiał z umiarkowaną siłą, jednak okresami przybierze na intensywności.

Eksperci od pogody zaznaczają, że południowe województwa znajdą się w strefie oddziaływania niżu, co znacząco podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Niedziela 29 marca pod znakiem śniegu w górach. Nadchodzi chłodniejsza aura

W niedzielę czeka nas zauważalny spadek temperatury, który będzie najbardziej odczuwalny w południowych rejonach Polski.

Kluczowe przewidywania meteorologiczne na ten dzień:

  • Maksymalne wartości na termometrach w centrum i na wschodzie osiągną około 13°C, jednak na terenach podgórskich słupki rtęci wskażą zaledwie 4–5°C.
  • W partiach górskich, a w szczególności w Tatrach i Beskidach, spodziewane są obfite opady śniegu, które mogą powiększyć pokrywę białego puchu o 10–15 cm.
  • Silny, porywisty wiatr na południu kraju dodatkowo pogorszy i tak już trudne warunki panujące na szlakach turystycznych.

Ważne ostrzeżenia meteorologiczne. Uwaga na burze i śnieżyce

Zagrożenie burzowe

  • Prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań atmosferycznych jest wysokie w sobotę, a lokalnie również w niedzielę.
  • Tym zjawiskom mogą towarzyszyć gwałtowne podmuchy wiatru oraz silne, choć krótkie ulewy.

Śnieg i śnieżyce w górach

  • Zimowe warunki będą szczególnie groźne na terenach górskich, gdzie sytuacja turystyczna stanie się bardzo wymagająca.
  • Należy liczyć się ze wzrostem zagrożenia lawinowego.

Silny wiatr

  • W południowej części Polski wiatr będzie momentami przybierał na sile, co może stanowić utrudnienie dla kierowców podróżujących w tym rejonie.

Weekend z pogodowym rollercoasterem. Uważajcie podczas wyjazdów

Ostatnie dni marca absolutnie nie przyniosą nam upragnionej wiosennej stabilizacji. Przygotujmy się na dynamiczną mieszankę deszczu, wyładowań burzowych, porywistego wiatru, a w wyższych partiach gór – także śnieżyc. Warto na bieżąco kontrolować komunikaty pogodowe i z dużą ostrożnością podchodzić do planowania weekendowych podróży, zwłaszcza jeśli celem wyprawy są rejony górskie.

