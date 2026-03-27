Burze, śnieżyce i gwałtowne zmiany pogody. Synoptycy ostrzegają przed weekendowym rollercoasterem

Sobota 28 marca. Prognozy zapowiadają deszcz, przejaśnienia i pierwsze burze

Mimo że długoterminowe prognozy synoptyków sugerują, iż termometry w centralnej i południowej Polsce mogą wskazać nawet 13°C, sobotnia aura będzie daleka od stabilności.

Oto czego możemy się spodziewać:

Zachmurzenie będzie się zmieniać, a przejaśnienia pojawią się głównie w północnej części kraju.

W wielu regionach, ze szczególnym uwzględnieniem południa i wschodu, wystąpią przelotne opady deszczu.

W pasie rozciągającym się od Dolnego Śląska aż po Małopolskę mogą pojawić się pierwsze wiosenne burze , wywołane zderzeniem ciepłych i chłodnych mas powietrza.

Wiatr będzie wiał z umiarkowaną siłą, jednak okresami przybierze na intensywności.

Eksperci od pogody zaznaczają, że południowe województwa znajdą się w strefie oddziaływania niżu, co znacząco podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Niedziela 29 marca pod znakiem śniegu w górach. Nadchodzi chłodniejsza aura

W niedzielę czeka nas zauważalny spadek temperatury, który będzie najbardziej odczuwalny w południowych rejonach Polski.

Kluczowe przewidywania meteorologiczne na ten dzień:

Maksymalne wartości na termometrach w centrum i na wschodzie osiągną około 13°C, jednak na terenach podgórskich słupki rtęci wskażą zaledwie 4–5°C.

W partiach górskich, a w szczególności w Tatrach i Beskidach, spodziewane są obfite opady śniegu, które mogą powiększyć pokrywę białego puchu o 10–15 cm.

Silny, porywisty wiatr na południu kraju dodatkowo pogorszy i tak już trudne warunki panujące na szlakach turystycznych.

Ważne ostrzeżenia meteorologiczne. Uwaga na burze i śnieżyce

Zagrożenie burzowe

Prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań atmosferycznych jest wysokie w sobotę, a lokalnie również w niedzielę.

Tym zjawiskom mogą towarzyszyć gwałtowne podmuchy wiatru oraz silne, choć krótkie ulewy.

Śnieg i śnieżyce w górach

Zimowe warunki będą szczególnie groźne na terenach górskich, gdzie sytuacja turystyczna stanie się bardzo wymagająca.

Należy liczyć się ze wzrostem zagrożenia lawinowego.

Silny wiatr

W południowej części Polski wiatr będzie momentami przybierał na sile, co może stanowić utrudnienie dla kierowców podróżujących w tym rejonie.

Weekend z pogodowym rollercoasterem. Uważajcie podczas wyjazdów

Ostatnie dni marca absolutnie nie przyniosą nam upragnionej wiosennej stabilizacji. Przygotujmy się na dynamiczną mieszankę deszczu, wyładowań burzowych, porywistego wiatru, a w wyższych partiach gór – także śnieżyc. Warto na bieżąco kontrolować komunikaty pogodowe i z dużą ostrożnością podchodzić do planowania weekendowych podróży, zwłaszcza jeśli celem wyprawy są rejony górskie.

