Burze, śnieżyce i gwałtowne zmiany pogody. Synoptycy ostrzegają przed weekendowym rollercoasterem

Spis treści
Sobota 28 marca. Prognozy zapowiadają deszcz, przejaśnienia i pierwsze burze
Mimo że długoterminowe prognozy synoptyków sugerują, iż termometry w centralnej i południowej Polsce mogą wskazać nawet 13°C, sobotnia aura będzie daleka od stabilności.
Oto czego możemy się spodziewać:
- Zachmurzenie będzie się zmieniać, a przejaśnienia pojawią się głównie w północnej części kraju.
- W wielu regionach, ze szczególnym uwzględnieniem południa i wschodu, wystąpią przelotne opady deszczu.
- W pasie rozciągającym się od Dolnego Śląska aż po Małopolskę mogą pojawić się pierwsze wiosenne burze, wywołane zderzeniem ciepłych i chłodnych mas powietrza.
- Wiatr będzie wiał z umiarkowaną siłą, jednak okresami przybierze na intensywności.
Eksperci od pogody zaznaczają, że południowe województwa znajdą się w strefie oddziaływania niżu, co znacząco podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
Niedziela 29 marca pod znakiem śniegu w górach. Nadchodzi chłodniejsza aura
W niedzielę czeka nas zauważalny spadek temperatury, który będzie najbardziej odczuwalny w południowych rejonach Polski.
Kluczowe przewidywania meteorologiczne na ten dzień:
- Maksymalne wartości na termometrach w centrum i na wschodzie osiągną około 13°C, jednak na terenach podgórskich słupki rtęci wskażą zaledwie 4–5°C.
- W partiach górskich, a w szczególności w Tatrach i Beskidach, spodziewane są obfite opady śniegu, które mogą powiększyć pokrywę białego puchu o 10–15 cm.
- Silny, porywisty wiatr na południu kraju dodatkowo pogorszy i tak już trudne warunki panujące na szlakach turystycznych.
Ważne ostrzeżenia meteorologiczne. Uwaga na burze i śnieżyce
Zagrożenie burzowe
- Prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań atmosferycznych jest wysokie w sobotę, a lokalnie również w niedzielę.
- Tym zjawiskom mogą towarzyszyć gwałtowne podmuchy wiatru oraz silne, choć krótkie ulewy.
Śnieg i śnieżyce w górach
- Zimowe warunki będą szczególnie groźne na terenach górskich, gdzie sytuacja turystyczna stanie się bardzo wymagająca.
- Należy liczyć się ze wzrostem zagrożenia lawinowego.
Silny wiatr
- W południowej części Polski wiatr będzie momentami przybierał na sile, co może stanowić utrudnienie dla kierowców podróżujących w tym rejonie.
Weekend z pogodowym rollercoasterem. Uważajcie podczas wyjazdów
Ostatnie dni marca absolutnie nie przyniosą nam upragnionej wiosennej stabilizacji. Przygotujmy się na dynamiczną mieszankę deszczu, wyładowań burzowych, porywistego wiatru, a w wyższych partiach gór – także śnieżyc. Warto na bieżąco kontrolować komunikaty pogodowe i z dużą ostrożnością podchodzić do planowania weekendowych podróży, zwłaszcza jeśli celem wyprawy są rejony górskie.