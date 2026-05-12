Skwirtne to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Znajduje się w niej unikatowa cerkiew

Skwirtne jest jedną z najbardziej urokliwych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie gorlickim, w gminie Uście Gorlickie. To dawna wieś łemkowska. W latach 1977-1981 nosiła nazwę Skwierzyn. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na który powołuje się portal Polska w Liczbach, w miejscowości mieszkają 103 osoby, z czego 53,4 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 46,6 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Najpiękniejszą zabytkową budowlą w Skwirtnem jest dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka Świętych Kosmy i Damiana z pierwszej połowy XIX wieku. Została wzniesiona w 1837 roku, a w 1947 roku, po przeprowadzeniu akcji „Wisła”, świątynię przejął Kościół rzymskokatolicki. Obecnie pełni funkcję kościoła filialnego parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim. Jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Na listę zabytków wpisaną ją zaś w 1991 roku. Świątynia w XX wieku przeszła kilka remontów. Pierwszy miał miejsce w 1900 roku, a kolejne w latach 1964-1965 oraz 1991-1992. Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Skwirtnem jest uznawana za modelowy przykład XX-wiecznej cerkwi łemkowskiej typu północno-zachodniego.

Tak wygląda wieś Skwirtne w Małopolsce oraz cerkiew Świętych Kosmy i Damiana [GALERIA]

