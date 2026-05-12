Była popularniejszym kurortem niż Zakopane. To jedna z najpiękniejszych wsi w woj. małopolskim

Poronin to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Był kiedyś popularniejszy od Zakopanego

Chociaż pierwsze oficjalne wzmianki o Poroninie jako osadzie pochodzą z 1624 roku, nazwa ta funkcjonowała w dokumentach już w 1254 roku, określając wówczas rzekę. Historycy przypuszczają, że tereny dzisiejszego centrum gminy stanowiły we wczesnym średniowieczu dużą polanę wypasową, znaną jako Bańkówki lub Wańkówki, i były przysiółkiem Białego Dunajca.

Około 1620 roku Poronin usamodzielnił się jako wieś. Kluczowe dla rozwoju społeczności były kolejne lata – w 1806 roku wzniesiono tu kaplicę, a już w 1833 roku erygowano samodzielną parafię z własnym kościołem. Rozwijał się tu także przemysł. Około 1813 roku powstała Kuźnia Poroniańska, zakład specjalizujący się w przerobie surówki, który słynął z produkcji doskonałej jakości kos i lemieszy. Pamiątką po tamtych czasach jest nazwa części wsi – Kośne Hamry.

Już na początku XIX wieku Poronin zyskał status znanego letniska, przyćmiewając swoją popularnością dzisiejszą stolicę Tatr. Urokliwe krajobrazy i wyjątkowy klimat przyciągały tu elitę intelektualną i artystyczną Polski. Gośćmi Poronina byli między innymi malarze Jan Matejko i Leon Wyczółkowski oraz czołowi poeci i pisarze tamtej epoki: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, Władysław Orkan i Leopold Staff.

Na kartach historii Poronina zapisał się również Włodzimierz Lenin. Rosyjski rewolucjonista, mieszkając w pobliskim Białym Dunajcu, w latach 1913–1914 często bywał w zajeździe Pawła Guta Mostowego. Wydarzenie to zaważyło na powojennych losach budynku. W 1947 roku utworzono w nim Muzeum Lenina, a na placu obok stanął jego pomnik. Obiekt budził ogromne kontrowersje, do tego stopnia, że w 1970 roku antykomunistyczna organizacja „Ruch” planowała jego podpalenie w proteście przeciwko obchodom setnej rocznicy urodzin wodza rewolucji. Muzeum ostatecznie zlikwidowano w 1990 roku, a pomnik został obalony. Dziś w historycznym budynku mieści się Gminny Ośrodek Kultury.

Po latach zmian administracyjnych, w tym włączeniu do gminy Tatrzańskiej w 1977 roku, Poronin odzyskał status stolicy gminy z dniem 30 grudnia 1994 roku. Dziś wieś prężnie rozwija się w oparciu o turystykę. Zimą na narciarzy czekają wyciągi oraz skocznia narciarska Galicowa Grapa. O bogatej przeszłości przypominają obiekty wpisane do rejestru zabytków: dawny budynek Muzeum Lenina oraz zabytkowa willa „Stryjnia Podhalańska” przy ulicy Piłsudskiego. Miejscowość jest także domem dla wielu znanych osób, w tym snowboardzistki i posłanki Jagny Marczułajtis-Walczak.

