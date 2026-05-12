Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Harklowej. To jedna z najpiękniejszych świątyń w Małopolsce

Harklowa jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie nowotarskim, w gminie Nowy Targ, nad rzeką Dunajec. Miejscowość znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Ponadto przebiega przez nią znakowany szlak turystyczny, prowadzący przez Łopuszną na Turbacz, będący najwyższym szczytem Gorców, a w drugą stronę na Spisz, region historyczny w Centralnych i Wewnętrznych Karpatach Zachodnich, w dorzeczu górnego Popradu. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, wieś zamieszkuje 686 osób, z czego 51,7 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 48,3 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Najpiękniejszym zabytkiem w Harklowej jest drewniany rzymskokatolicki kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Harklowej. Budowla została wzniesiona pod koniec XV wieku w miejscu, gdzie znajdowała się wcześniejsza świątynia, której cechy przejęła. W XIX wieku dokonano przekształceń, które wpłynęły niekorzystnie na jej architekturę. Obiekt jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, a także zalicza się do grupy kościołów podhalańskich. Kościół jest uznawany za perłę późnego gotyku. Warto odnotować, że teren wokół świątyni jest otoczony przez murek z bramkami nakrytymi gontowymi, baniastymi hełmami.

Tak wygląda kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Harklowej w Małopolsce [GALERIA]

