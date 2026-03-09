To jedno z najpiękniejszych miast w woj. małopolskim. Leży obok Krakowa, kiedyś księża leczyli w nim wodą [GALERIA]

Małopolska jest jednym z najciekawszych regionów w Polsce. Na mapie województwa znajduje się wiele malowniczych miejscowości, które przyciągają turystów, a także zachwycają swoimi dziejami pasjonatów historii. Jedną z nich są Krzeszowice, miasto położone w powiecie krakowskim, w gminie miejsko-wiejskiej Krzeszowice, której są siedzibą. Od centrum Krakowa są oddalone o niespełna 25 kilometrów. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z końca XIII wieku. Krzeszowice zyskały sławę w XVII wieku, kiedy na tamtejszych terenach odkryto wody siarczane o leczniczych właściwościach. Miejscowy proboszcz wykorzystywał je do leczenia bydła, co zostało odnotowane w kronice parafialnej z tamtych czasów. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Krzeszowice to jedno z najpiękniejszych miast w województwie małopolskim. Miasto jest położone w powiecie krakowskim, w gminie miejsko-wiejskiej Krzeszowice, której jest siedzibą. Mieszka w nim, według danych GUS, 9755 osób, a jego powierzchnia wynosi 16,96 kilometrów kwadratowych. Krzeszowice są oddalone od centrum Krakowa, stolicy Małopolski, o blisko 25 kilometrów, a od granicy o 18 kilometrów. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej. W latach 1928-1966 miasto było uzdrowiskiem o charakterze użyteczności publicznej.

Pierwsza historyczna wzmianka o mieście pochodzi z końca XIII wieku. W 1286 roku biskup Paweł z Przemankowa nadał Fryczkowi Fretonowi z Bytomia przywilej, który pozwolił mu na założenie we wsi Cressouicy sołectwa na prawie magdeburskim. W 1337 roku w Krzeszowicach istniał już kościół, a w drugiej połowie XV wieku, jak donoszą kroniki Jana Długosza, stała tam drewniana świątynia pod wezwaniem św. Marcina, a także istniała szkoła, karczma i folwark plebański. W 1555 roku Krzeszowice stały się własnością Stanisława Tęczyńskiego i weszły w skład hrabstwa tęczyńskiego.

Do końca XVI wieku należały do rodu Tęczyńskich, a w kolejnych latach m.in. do Sieniawskich, Opalińskich, Czartoryskich, Lubomirskich, a od 1816 roku do Potockich. W XVII wieku odkryto na tamtejszych ziemiach lecznicze właściwości wód siarczanych. Miejscowy proboszcz ks. Bernard Bocheński używał ich do leczenia bydła, o czym wspominają kroniki parafialne z tamtych lat. W 1816 roku Krzeszowice przejęli Potoccy, którzy kontynuowali zapoczątkowany przez Czartoryskich rozwój uzdrowiska. W latach 1850-1857 Potoccy wybudowali, według projektu F.M. Lanciego, pałac w stylu renesansu włoskiego.

