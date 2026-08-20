CKE podała terminy matur i egzaminu ósmoklasisty w 2027 r. Znamy konkretne daty!

Terminarz najważniejszych sprawdzianów wiedzy w roku szkolnym 2026/2027 ujrzał światło dzienne. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że test dla ósmoklasistów zaplanowano w dniach 10–12 maja 2027 roku. Z kolei główny maraton pisemnych matur potrwa między 4 a 24 maja. Sesje ustne przewidziano na okres 6–31 maja. Opublikowane informacje przekazała Polska Agencja Prasowa.

Egzamin ósmoklasisty w 2027 roku. Poznaj daty

Ósmoklasiści przystąpią do swoich testów w terminie głównym przez trzy kolejne dni:

10 maja 2027 r. – sprawdzian z języka polskiego,

– sprawdzian z języka polskiego, 11 maja 2027 r. – sprawdzian z matematyki,

– sprawdzian z matematyki, 12 maja 2027 r. – sprawdzian z języka obcego nowożytnego.

Młodzież, która z poważnych przyczyn ominie ten termin, będzie mogła wykorzystać termin dodatkowy, wyznaczony przez CKE na 9–11 czerwca 2027 roku.

Oficjalne rezultaty egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane 6 lipca 2027 roku.

Matura 2027. Kiedy napiszą egzaminy pisemne?

Maturalny maraton w sesji głównej wystartuje 4 maja 2027 roku od podstawowego testu z języka polskiego. Zmagania pisemne potrwają do 24 maja i będą odbywać się w dwóch porach dnia – zazwyczaj o godzinie 9 oraz 14.

Matura 2027. Najważniejsze daty:

4 maja – język polski (podstawa),

5 maja – matematyka (podstawa),

6 maja – języki obce nowożytne (podstawa),

7 maja – język angielski (rozszerzenie i poziom dwujęzyczny),

10 maja – biologia,

11 maja – matematyka (rozszerzenie),

12 maja – wiedza o społeczeństwie,

13 maja – chemia,

14 maja – geografia,

17 maja – informatyka,

18 maja – historia,

19 maja – fizyka,

20 maja – język polski (rozszerzenie),

21 maja – biznes i zarządzanie,

24 maja – języki mniejszości narodowych i egzaminy w językach obcych dla szkół z oddziałami dwujęzycznymi.

W spisie terminów znalazły się również takie przedmioty jak filozofia, historia sztuki, muzyki i tańca. Maturzyści napiszą także egzaminy z języków mniejszości, np. kaszubskiego, łemkowskiego czy łacińskiego oraz języków obcych na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 2027. Harmonogram egzaminów ustnych

Maturzyści staną do odpowiedzi ustnych w dniach 6–31 maja 2027 roku. Konkretne daty zostaną ustalone indywidualnie w szkołach przez szefów zespołów egzaminacyjnych.

Matura 2027 w terminach dodatkowych i sesja poprawkowa

CKE uwzględniła także osoby, które ze względu na chorobę lub zdarzenia losowe nie zdadzą matury w maju. Rezerwowa sesja odbędzie się od 1 do 16 czerwca 2027 roku. Część pisemna przypadnie na 1–16 czerwca, a ustna potrwa od 7 do 9 czerwca.

Rezultaty majowych zmagań poznamy 9 lipca 2027 roku.

Egzaminy poprawkowe przewidziano na końcówkę wakacji. 23 sierpnia maturzyści napiszą testy pisemne, a dzień później podejdą do ustnych. Poprawkowicze dowiedzą się, jak im poszło, 10 września 2027 roku.