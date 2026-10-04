Ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi obok auta. Makabryczne odkrycie w Małopolsce

Przy ulicy Oświęcimskiej w Przeciszowie odkryto zwłoki mężczyzny.

Z nieoficjalnych źródeł wynika, że denat miał rany od kul, a w samochodzie odkryto amunicję.

Na miejscu pracują śledczy, którzy próbują ustalić szczegóły tego tragicznego incydentu.

Makabryczne odkrycie w Przeciszowie. Rany postrzałowe i amunicja w aucie

Tragedia rozegrała się w gminie Przeciszów w województwie małopolskim. Serwis Oświęcim 112 informuje, że na ulicy Oświęcimskiej, na szlaku prowadzącym do miejscowej żwirowni, dokonano wstrząsającego odkrycia. Zwłoki mężczyzny leżały obok zaparkowanego pojazdu.

Według nieoficjalnych doniesień, ofiara posiadała rany zadane z broni palnej, a w samym samochodzie natrafiono na amunicję. Śledczy błyskawicznie odgrodzili teren, aby zabezpieczyć wszelkie dowody.

Służby w Przeciszowie. Trwa śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny

Na miejscu interweniowali strażacy z OSP Przeciszów oraz jednostki JRG z Oświęcimia. Przyjechała także karetka pogotowia, lecz medycy musieli stwierdzić śmierć poszkodowanego, nie podejmując już prób reanimacji.

Teraz sprawą zajmuje się policja wspólnie z prokuraturą. Trwa dokładne przeszukiwanie okolicy, zbieranie materiałów biologicznych i dowodów balistycznych. Mundurowi weryfikują także tożsamość zmarłego, jednak przyczyny i przebieg tego dramatycznego zdarzenia pozostają wciąż niewiadomą.