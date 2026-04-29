Majówka 2026 budzi pytania o dodatkowe dni wolne, zwłaszcza w kontekście Dnia Flagi.

2 maja nie jest ustawowo wolny od pracy, co oznacza, że z samego faktu, że to sobota, nie przysługuje dzień wolny.

Jeśli pracujesz w standardowym systemie (poniedziałek-piątek) i pracujesz 2 maja, przysługuje Ci cały dzień wolny, niezależnie od liczby przepracowanych godzin.

Dzień Flagi a Kodeks pracy i powszechne mity

Zanim przejdziemy do szczegółów rekompensaty za przepracowany weekend, musimy wyjaśnić jedną kluczową sprawę, która co roku wprowadza ogromne zamieszanie w kadrach. Z pewnością słyszałeś o popularnej zasadzie, według której za święto przypadające w sobotę pracodawca musi oddać pracownikowi dodatkowy dzień odpoczynku. Właśnie dlatego tak wielu Polaków wpisuje w wyszukiwarki zapytanie, czy za 2 maja 2026 przysługuje dzień wolny.

Odpowiedź na to pytanie bywa dla wielu sporym zaskoczeniem. Mimo że 2 maja hucznie obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w świetle polskiego prawa nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to, że z samego faktu, iż 2 maja wypada w sobotę, nie zyskujemy z automatu "gratisowego" dnia do puli urlopowej, tak jak ma to miejsce w przypadku chociażby 1 maja. Sytuacja zmienia się jednak o 180 stopni, jeśli twój szef poprosi cię, abyś w ten konkretny dzień faktycznie przyszedł do firmy.

Praca w sobotę. Ile wypoczynku ci się należy?

Jeśli pracujesz w standardowym systemie od poniedziałku do piątku, a sobota jest dla ciebie dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, chronią cię bardzo korzystne przepisy. Pracodawca, który zleci ci obowiązki w taki dzień – niezależnie od tego, czy jest to majówka, czy jakikolwiek inny weekend w roku – ma wobec ciebie twarde zobowiązania.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, za pracującą sobotę należy ci się cały dodatkowy dzień wolny. Co najbardziej zaskakujące, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ile dokładnie godzin spędziłeś w biurze lub zakładzie. Nawet jeśli szef wezwał cię tylko na dwie godziny, by dokończyć pilny raport, naprawić nagłą awarię czy zająć się krótkim zleceniem, w zamian otrzymujesz pełne 24 godziny wolnego. Termin odbioru tego dnia musicie wspólnie ustalić, jednak musi on przypadać przed końcem obowiązującego was okresu rozliczeniowego.

Ważny wyjątek: Zasada ta dotyczy osób, dla których sobota jest rozkładowo dniem wolnym. Jeśli jesteś zatrudniony np. w handlu, usługach czy gastronomii, a weekendy są twoim naturalnym czasem pracy zapisanym w grafiku, to 2 maja potraktowany zostanie jak standardowa dniówka (chyba że wyrobisz nadgodziny).

Gotówka czy czas wolny? Szef nie ma wyboru

Wielu pracowników wolałoby po prostu otrzymać wyższy przelew za poświęcony majówkowy weekend, zamiast odbierać wolne dni. Niewiele osób jednak zdaje sobie sprawę z tego, że szef nie ma w tej kwestii prawa wyboru ani pełnej dowolności. Prawo pracy bezwzględnie wskazuje, że to właśnie czas wolny jest podstawową i obowiązkową formą rekompensaty za wykonywanie pracy w szóstym dniu tygodnia.

Kiedy więc możliwa jest wypłata gotówki? Pieniądze, wraz ze stuprocentowym dodatkiem, trafią na twoje konto tylko w ostateczności. Dzieje się tak w sytuacjach wyjątkowych – na przykład wtedy, gdy fizycznie nie zdążysz odebrać wolnego, ponieważ praca w sobotę miała miejsce pod sam koniec okresu rozliczeniowego, albo nagle poszedłeś na dłuższe zwolnienie lekarskie. Pamiętaj też, że jeśli pracodawca bez ważnego powodu zignoruje te zasady i odmówi ci dnia wolnego, poważnie łamie prawo. Za takie wykroczenie Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na niego wysoką karę finansową, sięgającą nawet 30 tysięcy złotych.