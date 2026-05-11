Wierchomla Wielka to dawna wieś łemkowska. Decyzję o jej lokacji wydał kardynał Jerzy Radziwiłł

Wierchomla Wielka jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój, na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Jest ulokowana wzdłuż dolnego i środkowego biegu potoku Wierchomlanki, będącej prawobrzeżnym dopływem Popradu. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, wieś zamieszkują 684 osoby, z czego 50 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 50 proc. ludności to mężczyźni.

Pierwsze wzmianki o Wierchomli Wielkiej pochodzą z końcówki XVI wieku. W 1595 roku decyzję o lokacji wsi na prawie wołoskim wydał kardynał Jerzy Radziwiłł. Zasadźcą był Mikuta Zubrzycki, zaś osadnikami pasterze wołoscy, którzy otrzymali aż 30 lat wolnizny na zagospodarowanie. Po likwidacji muszyńskiego państwa biskupów krakowskich w 1781 roku ta dawna wieś łemkowska stanowiła dobra kameralne. W XIX wieku zaczęli się tam osadzać również Polacy i Żydzi. W 1945 roku większość miejscowej ludności została repatriowana do ZSRR (Ukraina). Pozostałe rodziny wysiedlono w 1947 roku w ramach akcji „Wisła”.

Najcenniejszym zabytkiem w Wierchomli Wielkiej jest dawna greckokatolicka cerkiew św. Michała Archanioła z 1821 roku. Po 1947 roku została przejęta i użytkowana przez rzymskokatolicką parafię. Świątynia stanowi część Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

