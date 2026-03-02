1 marca na krakowskim Kazimierzu odbył się protest przeciwko planom przekształcenia kamienic w luksusowy hotel.

Mieszkańcy i aktywiści sprzeciwiają się eksmisjom z budynków przy ul. Bożego Ciała 24 oraz Józefa 9 i 11.

Właścicielem kamienic jest zakon, który wydzierżawił je deweloperowi. Spółka deweloperska wręczyła wypowiedzenia 21 wieloletnim lokatorom, aby przygotować budynki pod inwestycję.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zadeklarował pomoc dla mieszkańców, w tym bezpłatną pomoc prawną. Do rady miasta trafił też projekt zmiany planu zagospodarowania, który może zablokować budowę hotelu.

Protest w Krakowie. Mieszkańcy sprzeciwiają się planom dewelopera

W niedzielę, 1 marca na ulice wyszli mieszkańcy budynków znajdujących się na krakowskim Kazimierzu oraz aktywiści. Byli także przedstawiciele małych biznesów, które są prowadzone w kamienicach przy ul. Bożego Ciała 24, Józefa 9 oraz 11. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapowiedział pomoc dla lokatorów wyrzucanych z budynków przez zarządcę. To dokładnie 21 osób tzw. lokatorów z przydziału, którzy zamieszkują lokale od kilkudziesięciu lat.

Większość z nich się tu urodziła i spędziła całe życie. Teraz dostali wypowiedzenia i nakazy opuszczenia mieszkań, o które całe życie dbali, remontowali i w nie inwestowali zarobione pieniądze. W ubiegłym tygodniu Aleksander Miszalski zapowiadał zmianę planu zagospodarowania terenu, tak aby uniemożliwić przekształcenie historycznych budynków w luksusowy hotel.

Deweloper wyklucza możliwość powrotu lokatorów po remoncie

Faktycznie do rady miasta wpłynął projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. "Rejon ulicy Józefa". Radni już nad nim debatowali. Część z nich zapowiedziała złożenie poprawek. Czas jest na to do 4 marca. Lokatorzy zostali także bezpłatną pomoc prawną. Czy to rozwiąże problem?

– Wobec bardzo złej kondycji technicznej budynków koniecznym jest przeprowadzenie kompleksowego remontu. Z uwagi na zakres prac, nie może on być prowadzony, gdy w budynku będą zamieszkiwać lokatorzy. Lokale mieszkalne mają bardzo niski standard, częściowo nie nadają się do zamieszkiwania. Planowana inwestycja zakłada zmianę sposobu użytkowania kamienic, zgodnie z obowiązującym dla Kazimierza miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Powstanie hotelu wyklucza możliwość powrotu mieszkańców do budynków po ich remoncie. W celu zapewnienia lokali zamiennych prowadzone są rozmowy. Każdy z lokatorów jest traktowany indywidualnie i nie zostanie pozostawiony bez pomocy. Poszukujemy nowych lokali o odpowiednich standardach, zgodnie z zapotrzebowaniem najemców odnośnie lokalizacji i ilości pomieszczeń – twierdzi przedstawicielka dewelopera mecenas Anna Stępniewska-Janowska.

