Dramat! Prawie 2,5 promila i roczne dziecko w aucie

- 34-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu
- przewoził roczne dziecko
- zignorował polecenie zatrzymania się
- został zatrzymany po krótkim pościgu
- grozi mu do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 marca, po godzinie 7:30 w miejscowości Toporzysko. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili działania w ramach akcji "Alkohol i Narkotyki" i kontrolowali kierowców poruszających się drogą.
Wśród zatrzymywanych pojazdów była srebrna toyota. Kierujący zignorował sygnał do zatrzymania i odjechał. Policjanci ruszyli za nim. Po przejechaniu kilkuset metrów mężczyzna zatrzymał samochód. Badanie alkomatem wykazało, że 34-letni mieszkaniec powiatu suskiego miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Jak ustalili funkcjonariusze, w pojeździe znajdowało się także jego roczne dziecko.
Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd obligatoryjnie orzeka również świadczenie pieniężne:
- co najmniej 5 tys. zł – przy pierwszym takim przestępstwie
- co najmniej 10 tys. zł – w przypadku recydywy
Dodatkowo możliwy jest przepadek pojazdu, jeśli stężenie alkoholu przekracza określone progi lub doszło do zagrożenia bezpieczeństwa.
Policja przypomina, że nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie na drogach.