Dramat! Prawie 2,5 promila i roczne dziecko w aucie

34-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu

przewoził roczne dziecko

zignorował polecenie zatrzymania się

został zatrzymany po krótkim pościgu

grozi mu do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 marca, po godzinie 7:30 w miejscowości Toporzysko. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili działania w ramach akcji "Alkohol i Narkotyki" i kontrolowali kierowców poruszających się drogą.

Wśród zatrzymywanych pojazdów była srebrna toyota. Kierujący zignorował sygnał do zatrzymania i odjechał. Policjanci ruszyli za nim. Po przejechaniu kilkuset metrów mężczyzna zatrzymał samochód. Badanie alkomatem wykazało, że 34-letni mieszkaniec powiatu suskiego miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Jak ustalili funkcjonariusze, w pojeździe znajdowało się także jego roczne dziecko.

Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sąd obligatoryjnie orzeka również świadczenie pieniężne:

co najmniej 5 tys. zł – przy pierwszym takim przestępstwie

co najmniej 10 tys. zł – w przypadku recydywy

Dodatkowo możliwy jest przepadek pojazdu, jeśli stężenie alkoholu przekracza określone progi lub doszło do zagrożenia bezpieczeństwa.

Policja przypomina, że nietrzeźwi kierowcy stanowią śmiertelne zagrożenie na drogach.

