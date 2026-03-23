Wypadek ciągnika, ranne dziecko! Lądował śmigłowiec LPR

Czermna. Ciągnik przewrócił się w lesie. Ranne 10-letnie dziecko

Poważnny wypadek w powiecie tarnowskim! W Czermnej podczas prac leśnych przewrócił się ciągnik rolniczy. Do wypadku doszło w poniedziałek, 23 marca, po godzinie 17 w Czermnej w powiecie tarnowskim. Podczas prac w lesie przewrócił się ciągnik rolniczy. Jak podała Gazeta Krakowska, zgłoszenie, które trafiło do straży pożarnej, mówiło o osobie przygniecionej przez maszynę. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Po przyjeździe strażacy zastali przewrócony ciągnik, ale okazało się, że nikt nie znajdował się pod pojazdem. W wypadku ranny został około 10-letni chłopiec. Jak ustalono, jechał ciągnikiem razem ze swoim ojcem, który wykonywał prace leśne. Dziecko najprawdopodobniej siedziało na błotniku maszyny.

Ze względu na stan dziecka na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

W momencie przewrócenia się ciągnika chłopiec spadł i doznał obrażeń. Jego stan wymagał szybkiej pomocy medycznej. Na miejscu pracowało kilka jednostek straży pożarnej. W akcji brali udział strażacy z posterunku w Siedliskach oraz ochotnicze straże pożarne z Szerzyn, Czermnej i Żurowej. Wezwano też pogotowie ratunkowe. Ze względu na stan dziecka na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Chłopiec został przetransportowany do szpitala w Rzeszowie. Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności zdarzenia. Sprawdzane jest m.in., jak doszło do przewrócenia maszyny i dlaczego dziecko znajdowało się na ciągniku podczas pracy w lesie.

