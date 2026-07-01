Dzieci pobiegną dla swoich rówieśników po amputacjach. PBR Kids po raz pierwszy w dwóch miastach

PBR Kids odbędzie się 30 sierpnia 2026 r. na Lotnisku Bemowo w Warszawie oraz 5 i 6 września 2026 r. w Parku Jordana w Krakowie. Każdego dnia biegi zaplanowano w godz. 13:00–14:00. Środki zebrane dzięki udziałowi najmłodszych uczestników zostaną w całości przeznaczone na wsparcie małych beneficjentów Fundacji Poland Business Run. Wśród nich jest Matylda, 6-latka z Wrocławia, która trzy lata temu, w wyniku ciężkiego przebiegu sepsy, przeszła amputację nóg na wysokości podudzi. Jeździ konno, pływa, a w przyszłości chciałaby zdobyć Koronę Gór Polski. Dzięki PBR Kids będzie mogła skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego. Fundacja wesprze także 13-letniego Kubę z Limanowej, który urodził się z poważnymi wadami ortopedycznymi. Chłopiec przeszedł już 12 operacji i codziennie korzysta z rehabilitacji. Wsparcie małych zawodników pozwoli mu odbyć turnus rehabilitacyjny, uczyć się prawidłowego chodu i zadbać o kręgosłup. Na co dzień Kuba uwielbia grać na gitarze, mimo braku prawej dłoni i przedramienia.

– Dzieci, które staną na starcie, pobiegną dla swoich rówieśników potrzebujących wsparcia w rehabilitacji, powrocie do sprawności lub codziennym funkcjonowaniu. To prosty i piękny sposób, aby już od najmłodszych lat pokazywać, że pomaganie może być radosne, bliskie i dostępne dla każdego – mówi Kamil Bąbel, dyrektor Fundacji Poland Business Run.

Mały bieg, wielka frajda

Formuła wydarzenia została pomyślana tak, aby każde dziecko mogło poczuć radość ze startu niezależnie od wieku i doświadczenia. Dystanse są krótkie i dopasowane do roczników, biegi odbywają się bez pomiaru czasu, a najmłodsze dzieci mogą pokonać trasę razem z rodzicem lub opiekunem. Dzięki temu PBR Kids ma być przede wszystkim dobrym, rodzinnym przeżyciem, a nie sportowym sprawdzianem.

W PBR Kids mogą wystartować dzieci z roczników 2014–2025, czyli od 1. do 12. roku życia. Dystanse zostały dopasowane do wieku uczestników: od 50 metrów dla najmłodszych dzieci z roczników 2023–2025, przez 100 i 200 metrów dla kolejnych grup wiekowych, po 400 metrów dla najstarszych biegaczy z roczników 2014–2016. O przypisaniu do kategorii decyduje rok urodzenia dziecka.

– Dla wielu dzieci będzie to pierwszy bieg z numerem startowym, pierwsza meta i pierwszy medal. Mamy nadzieję, że będzie to także początek pięknej przygody ze sportem. W Medicover Sport wierzymy, że warto zachęcać najmłodszych do aktywności i dawać im możliwość odkrywania różnych dyscyplin. Dlatego cieszymy się, że jako Sponsor Główny możemy wspierać PBR Kids – wydarzenie, które pokazuje, że bieganie może nie tylko dawać frajdę, ale też pomagać innym – mówi Anna Bogucka, Dyrektor Działu Medicover Sport, Wiceprezes Zarządu.

1000 miejsc dla małych biegaczy

Zapisy do PBR Kids rozpoczynają się 1 lipca o godz. 8:00 i potrwają do 27 sierpnia 2026 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia będzie mógł dokonać rodzic lub opiekun prawny dziecka. W tym roku przygotowano łącznie 1000 miejsc: 200 w Warszawie, 400 w Krakowie 5 września oraz 400 w Krakowie 6 września. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata startowa wynosi 49 zł i zostanie w całości przekazana na wsparcie dla małych beneficjentów Fundacji Poland Business Run. W ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymają koszulkę i medal, a podczas wydarzenia będą mogli korzystać z atrakcji przygotowanych dla dzieci w miasteczku biegowym.

Terminy PBR Kids

30 sierpnia, godz. 13:00–14:00, Warszawa, Lotnisko Bemowo

5 września, godz. 13:00–14:00, Kraków, Park Jordana

6 września, godz. 13:00–14:00, Kraków, Park Jordana

PBR Kids to także okazja, żeby dać dzieciom pierwsze doświadczenie udziału w dużym wydarzeniu biegowym, ale bez presji wyniku i rywalizacji. Koszulka, numer startowy, doping rodziców, meta i pamiątkowy medal tworzą atmosferę, która dla najmłodszych może być prawdziwym sportowym świętem.

Formularze zapisów są dostępne na www.pbr.pl Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Sponsorem Głównym PBR Kids 2026 jest Medicover Sport, a partnerem wydarzenia jest Mini Melts.

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.