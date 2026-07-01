Dzieci pobiegną dla swoich rówieśników po amputacjach. PBR Kids po raz pierwszy w dwóch miastach

ac
2026-07-01 14:42

Ruszyły zapisy do PBR Kids, wydarzenia towarzyszącego największej charytatywnej sztafecie biznesowej w Polsce. Najmłodsi uczestnicy pobiegną dla rówieśników, którzy potrzebują wsparcia Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy wystartują nie tylko w Krakowie, ale także w Warszawie. Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.

Maskotka w kształcie serca z logo Poland Business Run trzyma tabliczki z hasłami. O biegu PBR Kids przeczytasz na Eska Kraków.
Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe

PBR Kids odbędzie się 30 sierpnia 2026 r. na Lotnisku Bemowo w Warszawie oraz 5 i 6 września 2026 r. w Parku Jordana w Krakowie. Każdego dnia biegi zaplanowano w godz. 13:00–14:00. Środki zebrane dzięki udziałowi najmłodszych uczestników zostaną w całości przeznaczone na wsparcie małych beneficjentów Fundacji Poland Business Run. Wśród nich jest Matylda, 6-latka z Wrocławia, która trzy lata temu, w wyniku ciężkiego przebiegu sepsy, przeszła amputację nóg na wysokości podudzi. Jeździ konno, pływa, a w przyszłości chciałaby zdobyć Koronę Gór Polski. Dzięki PBR Kids będzie mogła skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego. Fundacja wesprze także 13-letniego Kubę z Limanowej, który urodził się z poważnymi wadami ortopedycznymi. Chłopiec przeszedł już 12 operacji i codziennie korzysta z rehabilitacji. Wsparcie małych zawodników pozwoli mu odbyć turnus rehabilitacyjny, uczyć się prawidłowego chodu i zadbać o kręgosłup. Na co dzień Kuba uwielbia grać na gitarze, mimo braku prawej dłoni i przedramienia.

Dzieci, które staną na starcie, pobiegną dla swoich rówieśników potrzebujących wsparcia w rehabilitacji, powrocie do sprawności lub codziennym funkcjonowaniu. To prosty i piękny sposób, aby już od najmłodszych lat pokazywać, że pomaganie może być radosne, bliskie i dostępne dla każdegomówi Kamil Bąbel, dyrektor Fundacji Poland Business Run.

Mały bieg, wielka frajda

Formuła wydarzenia została pomyślana tak, aby każde dziecko mogło poczuć radość ze startu niezależnie od wieku i doświadczenia. Dystanse są krótkie i dopasowane do roczników, biegi odbywają się bez pomiaru czasu, a najmłodsze dzieci mogą pokonać trasę razem z rodzicem lub opiekunem. Dzięki temu PBR Kids ma być przede wszystkim dobrym, rodzinnym przeżyciem, a nie sportowym sprawdzianem.

W PBR Kids mogą wystartować dzieci z roczników 2014–2025, czyli od 1. do 12. roku życia. Dystanse zostały dopasowane do wieku uczestników: od 50 metrów dla najmłodszych dzieci z roczników 2023–2025, przez 100 i 200 metrów dla kolejnych grup wiekowych, po 400 metrów dla najstarszych biegaczy z roczników 2014–2016. O przypisaniu do kategorii decyduje rok urodzenia dziecka.

–  Dla wielu dzieci będzie to pierwszy bieg z numerem startowym, pierwsza meta i pierwszy medal. Mamy nadzieję, że będzie to także początek pięknej przygody ze sportem. W Medicover Sport wierzymy, że warto zachęcać najmłodszych do aktywności i dawać im możliwość odkrywania różnych dyscyplin. Dlatego cieszymy się, że jako Sponsor Główny możemy wspierać PBR Kids – wydarzenie, które pokazuje, że bieganie może nie tylko dawać frajdę, ale też pomagać innym mówi Anna Bogucka, Dyrektor Działu Medicover Sport, Wiceprezes Zarządu

1000 miejsc dla małych biegaczy

Zapisy do PBR Kids rozpoczynają się 1 lipca o godz. 8:00 i potrwają do 27 sierpnia 2026 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Zgłoszenia będzie mógł dokonać rodzic lub opiekun prawny dziecka. W tym roku przygotowano łącznie 1000 miejsc: 200 w Warszawie, 400 w Krakowie 5 września oraz 400 w Krakowie 6 września. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata startowa wynosi 49 zł i zostanie w całości przekazana na wsparcie dla małych beneficjentów Fundacji Poland Business Run. W ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymają koszulkę i medal, a podczas wydarzenia będą mogli korzystać z atrakcji przygotowanych dla dzieci w miasteczku biegowym.

Terminy PBR Kids

  • 30 sierpnia, godz. 13:00–14:00, Warszawa, Lotnisko Bemowo
  • 5 września, godz. 13:00–14:00, Kraków, Park Jordana
  • 6 września, godz. 13:00–14:00, Kraków, Park Jordana 

PBR Kids to także okazja, żeby dać dzieciom pierwsze doświadczenie udziału w dużym wydarzeniu biegowym, ale bez presji wyniku i rywalizacji. Koszulka, numer startowy, doping rodziców, meta i pamiątkowy medal tworzą atmosferę, która dla najmłodszych może być prawdziwym sportowym świętem.

Formularze zapisów są dostępne na www.pbr.pl Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Sponsorem Głównym PBR Kids 2026 jest Medicover Sport, a partnerem wydarzenia jest Mini Melts.

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA.

Poland Business Run 2026
Galeria zdjęć 19
poland business run