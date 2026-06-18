Dzik zaatakował wózek z rocznym dzieckiem! Zebranie sztabu kryzysowego w Krakowie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-06-18 21:16

Groźna sytuacja na krakowskim osiedlu Kliny! Dzik zaatakował spacerującą matkę i przewrócił wózek z 13-miesięczną dziewczynką, która upadła głową na chodnik. Dziecko przebywa w szpitalu, a władze miasta reagują zwołaniem sztabu kryzysowego. Informacje o zdarzeniu przekazała PAP.

Dzik z profilu w ciemnym lesie na tle rozmazanych świateł miasta po zmierzchu. Brązowe liście i nagie drzewa otaczają zwierzę, podkreślając problem dzikich zwierząt w obszarach miejskich, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Dzik z ciemną sierścią stoi na zboczu wzgórza pośrodku obrazu, zwrócony w prawo. Po obu stronach widoczne są ciemne, smukłe pnie drzew, a u góry obrazu rozciąga się korona iglastego drzewa. Tło stanowią rozmyte, jasne światła miejskie w odcieniach pomarańczu i bieli, unoszące się nad ciemnym lasem. Przed dzikiem i drzewami ziemia jest pokryta ciemnymi liśćmi i kępami zielonej trawy.

Dramat na osiedlu Kliny w Krakowie. Locha z warchlakami przewróciła wózek z dzieckiem

W czwartkowe popołudnie w południowej części Krakowa rozegrały się dramatyczne sceny. Kobieta prowadząca dziecięcy wózek natknęła się na lochę spacerującą z młodymi. Dzik ruszył do ataku i przewrócił wózek. Wypadła z niego 13-miesięczna dziewczynka, uderzając głową o chodnik. Na miejsce wezwano ratowników medycznych. Dziecko przewieziono do szpitala. Stan dziecka jest stabilny i nie ma zagrożenia życia.

Krakowska policja nie otrzymała od razu formalnego zawiadomienia o szarży dzika. Mundurowi dowiedzieli się o sprawie z przekazów medialnych i sami skontaktowali się ze szpitalem, aby zweryfikować doniesienia o ataku dzika. Władze Krakowa zwołały na piątkowy poranek, 19 czerwca, posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Głównym tematem obrad będzie rosnący problem obecności dzikich zwierząt na osiedlu Kliny i w pozostałych dzielnicach miasta. Obradować będą miejscy urzędnicy, służby porządkowe, weterynarze i specjaliści od odławiania zwierzyny. 

Dziki w Krakowie to nic nowego. Zwierzęta te coraz śmielej spacerują po blokowiskach, parkach, blisko domów, podobnie jak ma to miejsce m.in. w Warszawie. Według analiz sprzed dwóch lat populacja dzików w granicach Krakowa wahała się od tysiąca do nawet półtora tysiąca osobników.

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W przypadku natknięcia się na dzika kluczowe jest opanowanie i unikanie nerwowych gestów. Zwierząt nie wolno pod żadnym pozorem prowokować, zbliżać się do nich ani ich dokarmiać. Najlepiej jest powoli wycofać się. Największe ryzyko ataku występuje w momencie, gdy w okolicy kręcą się warchlaki. W pobliżu niemal na pewno jest i locha, gotowa bronić potomstwa przed tym, co sama uzna za zagrożenie. 

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