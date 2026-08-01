Mister Supranational 2026 wybrany! To on zdobył tytuł najprzystojniejszego

Finał tegorocznej edycji Mister Supranational odbył się w sobotę, 1 sierpnia, w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Było to drugie z głównych wydarzeń trzydniowego Festiwalu Piękna, który co roku przyciąga uczestników i widzów z wielu krajów.

Do walki o prestiżowy tytuł stanęło 44 reprezentantów z różnych zakątków świata. Kandydaci prezentowali się przed międzynarodowym jury, które oceniało nie tylko ich wygląd, ale również sposób poruszania się po scenie, pewność siebie oraz ogólną prezencję.

Tak wyglądały finałowe prezentacje

Podczas decydującego wieczoru uczestnicy zaprezentowali się między innymi w strojach kąpielowych oraz eleganckich garniturach. Każdy z etapów miał pomóc jurorom wyłonić najlepszego kandydata spośród wszystkich finalistów.

Galę poprowadzili Ida Nowakowska oraz Fezile Mkhize. O oprawę muzyczną zadbali FiśBanda, Mateusz Ziółko, Tatiana Okupnik i Oktavvia. Reżyserem wydarzenia był Grzegorz Krawiec, natomiast za choreografię odpowiadał Tomasz Barański.

Oficjalne wyniki Mister Supranational 2026

Po zakończeniu wszystkich prezentacji ogłoszono zwycięzców konkursu.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

Mister Supranational 2026 – Hiszpania - Pedro Cordero

I Wicemister – Południowa Afryka

II Wicemister – Chiny

III Wicemister – Dominikana

IV Wicemister – Meksyk

To właśnie reprezentant Hiszpanii zdobył koronę i tytuł Mister Supranational 2026, zostając nowym zwycięzcą jednego z najbardziej prestiżowych konkursów piękności dla mężczyzn na świecie.

Kiedy transmisja w telewizji?

Choć finał odbył się 1 sierpnia, telewidzowie zobaczą galę dopiero w późniejszym terminie. Polsat wyemituje retransmisję wydarzenia w niedzielę, 9 sierpnia, o godzinie 19:55. Nie będzie to transmisja na żywo, lecz zapis finałowego wieczoru z Nowego Sącza.