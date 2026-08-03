Szukasz planu na weekend 7-9 sierpnia? ESKA Summer City ma gotowy przepis na letnią przygodę w Małopolsce!

Spędź piątek w Termach Bania

Jak co piątek Termy Bania - główny partner ESKA Summer City w Małopolsce - zamieniają się w wakacyjne centrum rozrywki! Przez całe lato czekają tu na Was muzyka, konkursy i moc letnich atrakcji.

Termy Bania to raj zarówno dla miłośników wodnego szaleństwa, jak i tych, którzy pragną relaksu w basenach termalnych z widokiem na Tatry. Podczas naszych piątkowych spotkań przygotowaliśmy konkursy z nagrodami, wakacyjne gadżety i niezliczone pokłady dobrej energii.

Planujesz urlop na Podhalu? Koniecznie odwiedź Białkę Tatrzańską! Jesteśmy tam z Wami w każdy piątek aż do końca wakacji.

Piknik Wolności 2026 w Michałowicach

Przygotuj się na muzyczną ucztę! W sobotę, 8 sierpnia, w Michałowicach odbędzie się Piknik Wolności 2026. Impreza rozpocznie się o godzinie 15, a punktem kulminacyjnym będzie niezapomniany koncert Andrzeja Piasecznego z Zespołem, startujący o 20:30!

Warto przypomnieć, że Andrzej Piaseczny to jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej sceny muzycznej, którego charyzma i doskonała prezencja od lat podbijają serca publiczności. Laureat wielu prestiżowych nagród, w tym Fryderyków, Superjedyniek i Telekamer, zabierze Was w muzyczną podróż przez swoje największe przeboje, takie jak „Prawie do nieba”, „Budzikom śmierć” czy „Śniadanie do łóżka”, nie zabraknie też nowszych kompozycji.

To jednak nie wszystko! Od godziny 15 na Pikniku Wolności czekać będzie moc atrakcji dla całej rodziny:

Animacje dla dzieci

Energiczny ZUMBA MARATON

Koncert zespołu Knedlove

A na zakończenie wieczoru - dyskoteka z DJ-em Wojtkiem Kokoszką

Atrakcyjna niedziela na szczycie

W niedzielę, 9 sierpnia, wydarzenie ESKA Summer City z Radiem ESKA odbędzie się na szczycie Jaworzyny Krynickiej. Na odwiedzających czekać będzie moc aktywnego wypoczynku, liczne gry, konkursy oraz świetne gadżety do zdobycia. Akcja wpisuje się w letnie atrakcje organizowane przez stację. Aby wziąć w niej udział, na miejsce można wyjechać koleją gondolową, która w okresie letnim standardowo kursuje w godzinach 9-17. Na szczycie dostępne są także platforma widokowa, restauracja oraz ścieżki rowerowe i piesze.